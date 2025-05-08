Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Фото: akorda.kz

Сегодня, 8 мая 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с места событий поделилась пресс-служба Акорды в Telegram-канале. Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия. Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Тем временем, в рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая 2025 года в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев Алматы будет временно ограничено движение транспорта.



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