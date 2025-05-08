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Политика

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Касым-Жомарт Токаев, цветы, монумент &quot;Отан Ана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 11:08 Фото: akorda.kz
Сегодня, 8 мая 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с места событий поделилась пресс-служба Акорды в Telegram-канале.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Тем временем, в рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая 2025 года в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев Алматы будет временно ограничено движение транспорта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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