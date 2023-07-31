Цены на социально значимые продукты в Казахстане продолжают колебаться

"Сезонное" удешевление касается главным образом овощей, большая часть которых подешевела. Часть остальных продуктов, наоборот, стала дороже. В рамках традиционного обзора цен рынок изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане стали дешевле некоторые крупы и овощи

На столичном рынке сахар стоит 480 тенге за кг, в супермаркете цена такая же. Рис на рынке продают по 720 тенге за кг, в супермаркете уже 855. Гречка на развес стоит около 350 за килограмм.

Рожки – в среднем 460 тенге за 400-граммовую упаковку на рынке и 510 – в супермаркете.

Яйца куриные от "Казгеркус" – 600 тенге за десяток на рынке, 660 – в магазине.

Молоко "Родина" 3% стоит 380 тенге за литровый пакет на рынке и 400 тенге – в супермаркете.

Масло подсолнечное от местного маслозавода на рынке стоит 850 тенге за литр, а в магазине – 900 тенге.

За килограмм говяжьей мякоти с косточкой на рынке просят 3 тысячи тенге, в супермаркетах уже 3200.

Цены на овощи на рынке:

картофель – новый урожай 250;

свекла – 400;

лук – 300;

морковь – 300;

капуста – 300.

Цены на овощи в магазинах:

картофель молодой – 260;

свекла – 300;

лук – 300;

морковь – 325;

капуста свежая – 340.



В Алматы подешевели некоторые овощи

Цена на молодой картофель снизилась с 290 до 255 тенге за килограмм. Репчатый лук в алматинских супермаркетах предлагают приобрести по цене от 179 до 245 тенге, против 229-280 ранее.

Стоимость килограмма моркови составляет 379-455 тенге, хотя ранее цена была 235-295 тенге. На белокочанную капусту цена снова поднялась – с 315 тенге до 329 тенге за килограмм.

Мука высшего сорта в двухкилограммовой упаковке также стала дороже – ее реализуют за 805 тенге против 769 тенге две недели назад. Первый сорт стал стоить 769 тенге за два килограмма, хотя ранее его можно было найти по цене за 565 тенге.

Гречка на развес не сдает позиций и держится на уровне 399 тенге за килограмм. В упаковке крупа стоит дороже – от 805 до 907 тенге за 700-граммовую пачку от отечественного производителя. Это чуть ниже, чем двумя неделями ранее.

Рис "Баракат" не изменился в цене – за двухкилограммовую упаковку цена 2059 тенге. Крупа рисовая сорта "Камолино" прибавила в стоимости – с 609 тенге за 800 грамм до 799 тенге.

Макаронные изделия "рожки" на развес предлагают по цене от 286 до 299 тенге за килограмм. Упаковку 400 граммов можно приобрести за 315 и 409 тенге, против 279-285 тенге двумя неделями ранее.

Куриные яйца остались на уровне 559-725 тенге за десяток, в зависимости от производителя и маркировки. Верхняя ценовая граница поднялась на 20 тенге.

Мякоть говядины снизилась в цене. Килограмм можно приобрести от 3500 тенге (две недели назад стоимость начиналась от 4750 тенге за кило). Кусок без жира обойдется покупателю за 5200 тенге за килограмм. Стоимость говяжьей шеи начинается от 2890 за килограмм – что ниже прежней стоимости на 400 тенге. Ребра сейчас стоят дешевле – 2790 тенге за килограмм (ранее цена начиналась от 3075 тенге).

Куриное филе сохранило прошлые позиции – 2399 тенге за килограмм продукта. Цена за килограмм голеней выросла с 1849 тенге до 1998 тенге.

Стоимость за литр подсолнечного рафинированного масла осталось прежней – от 745 до 979 тенге.

Цена сахара на развес не изменилась – 508 тенге за килограмм. Тем временем снизился ценник за сладкий продукт, упакованный в трехкилограммовый мешок – она выросла с 2385 до 1705 тенге.

200 граммов сливочного масла от местного производителя по-прежнему продают за 895 тенге, стоимость спреда чуть упала – до 219 тенге за 180 граммов.

Молоко подорожало. За пачку в 900 миллилитров в мягкой упаковке просят 485 тенге. Ранее цена начиналась с 358 тенге, все зависит от жирности и производителя. За твердую упаковку покупатель уже заплатит от 479 до 885 тенге за литр.

В Прикаспии подешевели гречневая крупа и подсолнечное масло

В атырауских магазинах стало больше желтых ценников, которые обозначают социальные продукты по сниженной цене.

"Прыгают" цены на куриную продукцию, на куриные окорочка они меняются каждую неделю с 960 до 1049 тенге, сейчас вновь на ценниках значится 1049 тенге за кило. Плечевая часть крыла курицы – 2006 тенге за кг. В продаже филе и голень куриные по 3127 тенге и 1752 тенге, соответственно. Цыпленок-бройлер первого сорта по 1393 тенге за кило, а самая дорогая курятина по 1829 тенге. Тушка утки первого сорта – 3009 тенге за килограмм.

Десяток яиц первого сорта в продаже по 390 тенге – это на 40 тенге большей прежней цены.

900 мл кувшин молока 3,2% жирности "Молочная деревня" по акции начал стоить 399 тенге, став дешевле на 10 тенге.

Говяжье мясо – от 2800 до 3000 тенге за килограмм, в магазинах цена дороже, а на рынках дешевле примерно на 200 тенге. Нарезка из такого мяса – 3600-3700 тенге, стейк "Ковбой" – 3800 тенге. Килограмм говяжьего диетического фарша – 3700 тенге.

Фото: Zakon.kz

Баранина по-прежнему в диапазоне 3000 тенге, конина по аналогичной стоимости.

400-граммовая упаковка сливочного масла 82% жирности марки "President" стоит 2287 тенге. Килограмм сливочного масла "Иртыш" – 3924 тенге. Масло-спред сладко-сливочный – 1976 тенге за кило, вместо прежних 2420 тенге.

Литр растительного подсолнечного масла "Шедевр" – 699 тенге, прежняя цена – 1013 тенге.

Килограмм сахарного песка в большинстве торговых точек стоит 469 тенге. В супермаркетах упала цена на гречневую крупу – килограмм стоит 329 тенге, но есть ряд торговых точек, где она гораздо дороже.

"Скачет" цена развесного риса, прежняя стоимость была 585 тенге за килограмм, теперь 620 тенге. Пятикилограммовый пакет риса "Достык баракат для плова" – 4510 тенге, а его трехкилограммовая упаковка – 2739 тенге. Ценник на пятикилограммовую упаковку риса "Арнау Кызылорлинский лидер" – 4180 тенге.

Пачка макарон "Даулет" в 400 гр – 154 тенге, и это самая низкая цена на макаронную продукцию в Атырау. Килограмм овсяных хлопьев геркулес – 271 тенге, манной крупы – 263 тенге, пшеничной муки – 207 тенге. Двухкилограммовый пакет муки первого сорта "Даулет" – 536 тенге. Булка хлеба из такой муки – не выше 140 тенге.

Картофель подешевел: ранее он был в продаже по 220 тенге за кило, теперь в супермаркетах по 176 тенге и в небольших магазинах по 200 тенге. Подорожала белокочанная капуста с 200 до 260 тенге. Снизились цены на репчатый лук с 255 до 208 тенге, на морковь с 285 до 260 тенге, на свеклу с 225 до 182 тенге. Тепличные огурцы реализуют по 130 тенге, помидоры "долька" – 325 тенге за кило.

В Шымкенте цены снижаются, хотя и неохотно

На шымкентских рынках стабильно высокими сохраняются цены на молочную продукцию. Килограмм "домашней" сметаны стоит 2200 тенге. "Жирный" кефир фермерского производства длительное время держит цену в 450 тенге за литр, обезжиренный – 350 тенге за литр. Масло белорусское 82,5% жирности стоит 4000 тенге за килограмм. Масло 72,5% жирности производства Татарстана – по 3200 тенге.

Куриные голени белорусского и российского производства стоят 1300 тенге за кило. Стабильны, по 1100 тенге за килограмм, цены на "окорочка американские" и по 1250 тенге – на окорочка алматинского производства, хотя последние выглядят явно менее презентабельно. Куриные крылья из Усть-Каменогорска стоят 1350 тенге за килограмм.

На прилавках с овощной продукцией цены замерли. Картофель павлодарский стоит 230 тенге, а павлодарская же морковь – 350 тенге, лук из Сарыагаша по 220 тенге, свекла по 250. Капуста за два последних дня подорожала до 350 тенге, что рыночные торговцы связывают с отправкой очередной порции товара на российские рынки. Огурцы огородные, местные торгуются по 250 тенге, помидоры "розовые" крупные, от местных крестьянских хозяйств, по 500 тенге, помидоры обычные "красные" – по 300 тенге за килограмм. Перец болгарский (местный) – по 300 тенге. Пучок листьев салата стоит 300 тенге, маленький пучок укропа 150, а большой 500 тенге.

Фото: Zakon.kz

На прилавках с крупами особых изменений не наблюдается, если не считать незначительного снижения цены на сахар. Неделю назад он торговался без ограничений по количеству покупаемого продукта по 460 тенге за килограмм, а стал по 440. Подешевела также гречка – до 300 тенге за килограмм.



Дешевле стало растительное масло от российских производителей. Так, пятилитровую упаковку марки "Маслозавод" сейчас можно приобрести за 3300 тенге, а еще месяц назад она стоила 4500 тенге.

Сохраняется высокая стоимость риса. На рынке он стоит от 560-650 тенге до 1350 тенге за килограмм узбекского, андижанского, красного "девзира".

Мясо также торгуется по прежним ценам. Свинина в среднем по 2200-2300 тенге за килограмм, говядина – 2700-3000 тенге.

Хотя на оптовых точках куриные яйца подешевели, розничные продавцы стараются сохранять прежние цены. Крупные, отборные, высшей категории на оптовке стоят по 42 тенге за яйцо, а первой категории – по 36 тенге. В розницу отборные продают по 65-75 тенге, первой категории – 60 тенге.

В Усть-Каменогорске цены "держат оборону"

Даже середина лета не принесла горожанам желаемого снижения цен на продукты питания, в том числе и на "сезонные".

"Обычно летом всегда цена на молоко, а следом и на другую молочную продукцию снижалась. Сейчас же – нет. Трава, что ли, стала дороже для коров? Не понимаю. Говорили, что столько открыли пунктов по приему молока, а молоко все равно дорогое", – недоумевает пенсионерка Ольга Семеновна Осташкина.

По ее словам, объяснима высокая стоимость завозных деликатесов, но молоко, мясо, масло производят в Восточном Казахстане.

Литр молока 2,5% жирности в тетрапаке стоит около 570 тенге, 4% жирности – 670 тенге, а в мягкой упаковке – 335 тенге. Литр кефира – 550 тенге, а коробочка в 380 граммов сметаны 15%-й жирности – 825 тенге, 30%-й жирности – 985 тенге. Килограмм сливочного масла 72,5% жирности стоит 4750, а 82,5% жирности – 5 800 тенге за килограмм.

Мясо остается стабильно дорогим. Вырезку говядины жители города покупают по-прежнему от 5,5 тысячи тенге за килограмм, ребра дешевле 2650 тенге за кило трудно найти. Лопатка говяжья стоит 2850 тенге, грудинка 2650, шея от 2750 тенге за килограмм. Фарш свино-говяжий – 2900 тенге, но можно найти и за 2700 тенге за кило.

Стоимость свинины в среднем не изменилась. Поторговавшись, килограмм можно приобрести и за 1850 за кило, но мякоть дешевле, чем 2600, вряд ли получится купить.

Цены на баранину также остались прежними: спинку в Усть-Каменогорске можно приобрести за 4600 тенге, шею от 2700 до 3500 тенге, а мякоть от 4500 до 4800 тенге за килограмм.

Поднявшаяся цена на курятину продолжает держать свои позиции: килограмм цыпленка-бройлера стоит 1675 тенге, крылья – 2555, бедра – 2280 тенге, филе – 2625 тенге за килограмм.

Не изменились цены на хлеб и крупу. Булку белого в магазинах жители города покупают за 140 тенге, четырехсотграммовую буханку ржано-пшеничного нарезного – за 275 тенге.

На протяжении нескольких последних месяцев в социальных отделах гречка стоит 460 тенге, горох – 270 тенге, пшено – 276 тенге, рис – от 598 до 605 тенге за килограмм. Один килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны 311-403 тенге.

Стоимость сахара держится на отметке 530-620 тенге за кило, литр подсолнечного масла местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге.

Десяток яиц в Усть-Каменогорске сегодня можно купить в среднем за 462-540 тенге.

А вот цены на овощи сильно изменились: лук, картофель, морковь и капусту из стабфонда по 180 тенге теперь найти невозможно. Поэтому эти овощи дешевле чем по 300-350 тенге за килограмм не сыскать, стоимость отборных и вовсе доходит до 450 тенге за кило. Помидоры стоят от 900 тенге за килограмм, но ташкентские – не дешевле 1200. Стоимость огурцов варьируется от 570 до 900 тенге.

Стабильно дорогой остается рыба, причем даже местная. Так, филе щуки стоит 2500, филе судака от 3500 до 4000 тг/кг. Филе сазана – 2500 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

В Уральске из-за жары резко подешевела свинина

Стоимость свиного мяса за две недели июля снизилась более чем на 20% – теперь купить его на местных рынках можно по 1400-1500 тенге за килограмм (было 1800-2000 тенге).

Дешевле из-за снижения курса рубля становится российское подсолнечное масло – самое ходовое масло марки "Богатское" сейчас в среднем стоит 445 тенге за литр (было 495 тенге). Масло местного маслозавода "Пойма май зауыты" на оптовых рынках и в магазинах стоит, как и раньше, в среднем 660 тенге за литр, казахстанское масло "Шедевр" – в среднем 770 тенге.

Не поменялась в течение двух недель цена на гречку – также в магазинчиках у дома и на рынке крупу можно приобрести по 340-400 тенге за килограмм. Крупные торговые сети реализуют гречневую крупу по цене ощутимо ниже – от 289 тенге за килограмм.

Не растет и не падает цена казахстанского риса – сейчас его средняя стоимость составляет по-прежнему 535 тенге за килограмм. При этом на оптовых рынках появился узбекский мелкодробленый рис, стоимость которого начинается от 410 тенге за кило.

Не изменилась с середины июля и ситуация с молоком: самое дешевое сейчас можно купить по 340 тенге за литр 2,5%, и 400 тенге – за литр жирностью 6%.

Неизменна с середины июля средняя стоимость сахарного песка – 390-400 тенге за килограмм.

Цены на макаронные изделия от местных производителей на оптовых рынках начинаются от 320 тенге за килограмм, в магазинчиках у дома 350-370 тенге за килограмм. Это одни из самых стабильных цен – не меняются с начала 2023 года.

Мука высшего сорта – от 231 до 290 тенге за килограмм, в зависимости от фасовки (в 50-килограммовой таре приобретать муку для семейного бюджета дешевле).

Колеблются на рынке цены на свежие овощи, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Так, за две недели в среднем на 20 тенге подпрыгнул в цене молодой картофель – его можно купить по 150-175 тенге за килограмм (было 130-155 тенге). Чуть больше чем на 10% стал дешевле свежий репчатый лук – средняя цена на него теперь 200 тенге за килограмм (было 230). Держится цена на молодую капусту – 180 тенге за килограмм. Не дешевеет и морковь – ее стоимость в магазинчиках у дома составляет 340-350 тенге за килограмм. Чуть дешевле этот корнеплод на рынках – 290 тенге. Осталась неизменной стоимость свеклы – 240-260 тенге за килограмм (на рынках некондиционные, крупные корнеплоды продают уже по 150 тенге).

Подешевели под конец июля помидоры – 300-350 тенге за килограмм, раньше держались в районе 500 тенге за кило. При этом цены на огурцы выросли – сейчас в магазинчиках у дома их можно приобрести по 320-350 тенге (были еще полмесяца назад – 290).

Яйца местного производителя ТОО "Уральская птицефабрика" в фирменных ларьках, как и раньше, продают по 290 тенге за десяток мелких, крупные – по 340. На рынках и в магазинчиках у дома яйца стоят 410-440 тенге за десяток.

Не поменялась за две недели ситуация с куриным мясом: уральские окорочка в фирменных ларьках местного производителя и супермаркетах можно приобрести по 1300 тенге за килограмм, цена на американские и российские куриные ножки и бедра начинается от 900 тенге за килограмм.

Не меняется даже из-за жары стоимость говяжьего мяса: его в Уральске можно купить по цене от 2400 до 3200 тенге за килограмм, кило говяжьего фарша – 3000 тенге.

В Семее цены стабильно высокие

До основного урожая овощей в Семее еще далеко, поэтому и цены на них пока держатся на высокой планке. И все же на рынке появился первый молодой картофель – бренд нескольких крупных крестьянских хозяйств сельских округов города. Он стоит 260 тенге за килограмм.

Несколько снизилась цена на морковь: если в середине июня она достигла 400 тенге за килограмм, то сегодня снизилась до 350 тенге. Стоимость лука тоже упала на 50 тенге и вернулась к майским ценникам в 250 тенге за кило. Свекла практически исчезла с прилавков магазинов, поскольку ее запасы закончились даже в овощехранилищах региона. Капуста остается на 300 тенге за килограмм.

Начало огуречного сезона несколько повлияло на ценообразование в магазинах города. Если зимой и весной тепличные и привозные огурцы продавали по 1000 тенге за кило, то сейчас в магазинах распродают молочные огурчики уже по 400 тенге. Дачники же готовы сбыть урожай с рук и по цене вдвое дешевле этого.

Приличные помидоры меньше, чем за 800 тенге, не купить. Чаще предлагают от тысячи тенге за килограмм.

Цены на мясо и мясные продукты в Семее обычно растут не чаще раза в год. В этом году скачок цен произошел в мае, и с тех пор они стабильны. Так, стоимость говядины, в зависимости от сорта выбранного мяса, составляет на рынках Семея 2700-3200 тенге за килограмм. Ребрышки стоят 2700 тенге, а вот филейная часть – уже по максимуму, то есть по 3200 тенге за кило. Баранина сегодня стоит по 2500-2700 тенге за килограмм. Свиные ребрышки стоят 1800 тенге, фарш из свинины и говядины продают по 2000 тенге, ну а шея и филе – по 2200 тенге за килограмм.

Цены на куриное мясо и продукцию, связанную с этим видом производством, немного "пришли в себя". Например, если в середине июня тушка курицы продавалась по 1550 тенге, то теперь – по 1350 тенге за килограмм, а бедрышки или окорочка – по 1350 и 1250 тенге, соответственно.

Фото: Zakon.kz

Цены на яйцо медленно, но верно растут. Если в конце мая яйца продавали по 380 тенге, а в середине июня – по 410 тенге за десяток, то сейчас в магазинах города – уже по 450 тенге за десяток.



Цены на продукты из бакалейного отдела немного выросли в начале мая и с того момента остаются стабильно высокими. Например, рис и сахар стоят в магазинах Семея по 580 тенге за кило. Гречка же вновь вернулась к ценнику в 640 тенге после короткого "дешевого периода" в 580 тенге за килограмм. Цена на горох увеличилась с 300 до 330 тенге за килограмм, ячневая крупа стабильно продается по 280 тенге, геркулес и кукурузная крупа реализуются по 300 тенге. Цена на рожки подросла на с 470 тенге до 530 тенге за килограмм.

Неизменно стабильными остаются лишь цены на муку и хлеб. Так, муку в двухкилограммовых пакетах вот уже более года продают по 570 тенге за пачку, а стоимость хлеба весом 450 граммов составляет 140 тенге за буханку.

Подсолнечное масло стоит 700 тенге за литр. Если в начале мая цена на молоко снизилась с 420 тенге зимой до 330 тенге за литр, то сейчас ценник вернулся на прежнюю позицию. Владельцы частных подворий с пригорода Семея предлагают по 300 тенге за литр. 200-граммовая баночка сметаны сегодня стоит 440 тенге, домашний же продукт от местных фермеров достигает уже 3000 тенге за литр. Почти в два раза дороже – 5 тысяч тенге за килограмм – крестьянские хозяйства и собственники личных подворий реализуют горожанам сливочное масло.

В Талдыкоргане цены изменились только на овощи

В супермаркетах цена на картофель слегка снизилась: теперь килограмм стоит 235 тенге. Морковь – 279 тенге, лук – 159, капуста – 249, свекла – 269. Стоимость огурцов по-прежнему высока – 319 тенге за килограмм, а вот на помидоры цена разная – от 495 до 889.

В магазинах у дома цены несколько выше. К примеру, килограмм картофеля можно купить за 240 тенге, моркови – за 370, лука – за 200, капусты – за 330, свеклы – за 370. Килограмм грунтовых огурцов стоит в пределах 250 тенге, помидоров – 520-670 тенге в зависимости от сорта.

Фото: Zakon.kz

В супермаркетах цены на продукты первой необходимости практически не изменились. Упаковка муки (2 кг) стоит от 730 до 865 тенге. За упаковку рожков (в зависимости от торговой марки) надо заплатить от 265 до 350 тенге, гречки – от 975 до 1225, риса – от 735 до 985 тенге. Социальная развесная гречка стоит 299 тенге за килограмм, рис – 565, сахар – 520. Средняя цена буханки хлеба – 140 тенге.



Литр подсолнечного масла стоит от 750 до 959 тенге, пачка сливочного масла – от 215 до 310 тенге. Пачка соли – не дороже 70 тенге за килограмм. Цена литра молока в мягкой упаковке (в зависимости от жирности) – от 445 до 620 тенге, в тетрапаках – от 520 до 890, кефира в мягкой упаковке – от 345 до 479, в тетрапаках – от 575 до 664 тенге. Стандартная упаковка творога стоит от 415 до 809 тенге.

Стоимость килограмма куриных голеней в упаковке – 2190 тенге, куриного филе – 2490, крылышек – 2250. За десяток яиц нужно заплатить от 569 до 755 тенге.

В специализированных магазинах стоимость говядины пока осталась без изменений. Килограмм грудинки стоит 990 тенге, супового набора – 1600, ребрышек – 2600, фарша – от 2700 до 3200, а мякоти – от 3100 до 3600 тенге.

Килограмм социального сахара стоит 485 тенге. Литр подсолнечного масла стоит от 725 до 805 тенге, пачка сливочного масла – от 215 до 310 тенге. Молочная продукция местных производителей не изменилась в цене. Стоимость литра молока в мягкой упаковке (в зависимости от жирности) – от 310 до 330 тенге, кефира – 320, стандартная упаковка творога – 370, сметаны – от 280 до 480. Цена килограмма куриных окорочков в упаковке – 1160 тенге, голени на вес – 1560, крылышек – 1800. Десяток яиц можно приобрести по цене 480 и 570 тенге. Цена килограммовой пачки соли – не выше 70 тенге.

В Костанае на ценовых качелях тоже оказались овощи

В супермаркете областного центра за две недели изменилась стоимость восьми товаров из 16, по которым ведется мониторинг. Но если в июне было больше подорожавших продуктов, то к окончанию июля – подешевевших.

Фото: Zakon.kz

Больше всего уменьшилась цена на лук, он стал дешевле на 50 тенге. Теперь его предлагают по 155 тенге. За две недели на 10 тенге стала дешевле морковь: цена снизилась с 315 до 305 тенге за килограмм.



В то же время продолжили дорожать картофель, капуста и свекла. И если в середине месяца картофель стоил 190 тенге, то теперь его стоимость поднялась до 249 тенге. Капуста прибавила 70 тенге и стала стоить по 325 тенге за килограмм, а свекла– сразу 74 тенге и красуется в лотках по 305 тенге.

Среди подешевевших товаров оказались гречка, молоко и окорочка. И если развесная крупа из стабфонда снижает стоимость постепенно, то на два остальных товара на время установили акционную цену. Килограмм гречки можно взять по 265 тенге, а пакет молока жирностью 2,5% "упал" с 405 до 365 тенге. С 935 тенге до 909 снизилась и цена на окорочка.

Прежней осталась цена на десяток куриных яиц – от 509 до 539 тенге в зависимости от производителя. Большой лоток ранее стоил 1155, теперь – 1249 тенге.

В списке стабильных по цене товаров осталось подсолнечное масло от казахстанского производителя. На литровую бутылку по акции держится цена в 679 тенге. Также макароны из стабфонда – по 295 тенге, пакет муки первого сорта весом два килограмма – 575 тенге, хотя есть мука высшего сорта по акции 559 тенге; сахар – 420 тенге и развесной рис – 605 тенге.

Удержали позиции свинина и говядина. Стартовая цена первого вида мяса – от 1000 до 2300 тенге. А стоимость говядины – от 2400 до 3200 тенге.

В Павлодаре подешевело подсолнечное масло

В небольших продуктовых отделах и магазинах литр фасованного масла продают по цене от 580 до 780 тенге. Пятилитровая емкость алтайского масла стоит 2,8-2,9 тысячи тенге. Продавцы говорят, что еще зимой такие продавали по 5 тысяч тенге. Казахстанское чуть дороже.

Фото: Zakon.kz

Стабильными остаются цены на сахар (455-460 тенге за кг), гречку (300-330 тенге за кг), пшено (250 тенге за кг). Это крупы на развес. В упаковках товар из РФ: гречка стоит 500 тенге за кг, пшеничная крупа – 400 тенге за 700 граммов. Цена на рис сортов "Акмаржан" и "Комолино" составляет 600-680 тенге за кг.



Рожки на развес из муки первого сорта продают за 340-380 тенге за кг, муку первого сорта реализуют по 180-223 тенге за кг. Фасовки по 400 гр фирмы "Султан" продают по 370-380 тенге.

Яйца в коммерческих отделах реализуют за 420 тенге десяток 1-й категории и 2-й категории – по 410 тенге за десяток. Творог на развес стоит 1000-1100 тенге за кг, молоко жирностью 3,1% – 360-370 тенге за мягкую упаковку.

Картофель стоит 230-240 тенге за кг, лук репчатый продают по 230 тенге. Капуста – 320 тенге за кг. Огурцы местных хозяйств приобрести можно за 350, томаты по 580-680 тенге за кг.

В мясных лавках говядину реализуют по 2100-2700 за кг, куриную продукцию по 1600-1800 тенге.

В Кызылорде подешевели картофель, морковь и лук

В Кызылорде средняя цена на килограмм муки первого сорта изменилась незначительно – с 253 до 248 тенге. Осталась на одном уровне цена за хлеб: 89 тенге за булку.

Подорожали рожки: один килограмм можно купить сейчас за 325 тенге, что на 18 тенге дороже, чем месяц назад. Из круп подешевели рис – с 471 тенге до 467 тенге за кило – и гречка, которую можно купить за 323 тенге за килограмм (на 38 тенге дешевле, чем ранее).

Подешевело подсолнечное масло (с 713 до 697 тенге за литр), цены на сливочное масло не изменились и сейчас держатся на уровне 2071 тенге за килограмм.

Осталась без изменений и средняя цена на говядину (2615 тенге за кило), а мясо кур подешевело с 1059 до 1029 тенге.

Из овощной продукции подешевели картофель (с 259 тенге до 188 тенге за килограмм), морковь (с 298 тенге до 221 тенге за кило), а также лук (с 192 тенге до 190 тенге). Капуста подорожала со 108 тенге до 251 тенге за килограмм.

Повысилась средняя цена по городу и на десяток яиц первой категории, который сейчас стоит 393 тенге, тогда как ровно месяц назад его цена равнялась 357 тенге.

В Актобе в основном цены подросли

Ощутимо подорожали капуста, картофель, куриные яйца и масложировая продукция. Еще пару недель назад картофель стоил 170 тенге за кг в магазинах у дома, но за последние дни его стоимость возросла до 210 тенге за килограмм. Однако в супермаркетах он, наоборот, подешевел с 225 до 195-197 тенге за килограмм. На самом посещаемом городском рынке "Центральный" картофель предлагают от 200 тенге за килограмм.

В сетях ритейла репчатый лук стоит 188-205 тенге за килограмм. На рынках цена начинается от 220 тенге за килограмм, а в магазинах у дома уже от 230 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Цена на морковь снижается, но очень медленно. Практически полтора месяца она держалась в среднем на уровне 350 тенге за килограмм. Сейчас в сетях супермаркетов и магазинах у дома кило стоит в среднем 314-315 тенге, но в некоторых торговых точках доходит до 350 тенге за килограмм.



А вот цена на капусту белокочанную растет уже третью неделю подряд, теперь и в сетях супермаркетов. Там ее стоимость возросла со 199 до 246-269 тенге за килограмм. В магазинах у дома овощ предлагают от 280 до 300 тенге за килограмм.

Выросла минимальная ценовая планка на масложировую продукцию. Теперь стоимость социально значимых продовольственных товаров этой категории увеличилась с 494 тенге за литр до 525 тенге (подсолнечное масло) и с 1549 тенге до 1890 тенге за полукилограммовый контейнер сливочного масла 72,5% жирности (3780 против 3098 тенге за килограмм).

С полок супермаркетов пропала самая дешевая позиция шлифованного риса, которая появилась неделю назад и стоила 474 тенге за килограмм. Сейчас данная крупа стоит от 568 тенге за килограмм. На рынках его цена – 600 тенге за кило, если брать 5-килограммовую упаковку. Развесной рис – по 650 тенге за килограмм.

А вот гречка подешевела в одной из сети супермаркетов с 318 до 245 тенге за килограмм. При этом на рынках продукт реализуется гораздо дороже – по 500 тенге за килограмм.

В одной из сетей упала цена на сахар-песок до 399 тенге за кило. У ритейлеров максимальная стоимость сладкого продукта доходит до 415 тенге за килограмм. На рынках сахар-песок предлагают по 450-460 тенге за килограмм, в магазинах у дома – до 500 тенге за кило.

Цены на муку первого сорта варьируются в диапазоне 156-234 тенге за килограмм. В первом случае это развесной продукт от одного производителя, во втором – другого, расфасованный в 10-килограммовые мешки (2343 тенге/10 кг мешок). На Центральном рынке 25-килограммовый мешок предлагают по 5 тысяч (200 тенге/кг).

Остается неизменной цена на хлеб формовой из пшеничной муки первого сорта – 87 тенге за 550-граммовую булку. В магазинах у дома хлеб предлагают по 95-100 тенге за буханку.

Подешевели "ножки Буша" – с 924 до 882 тенге за килограмм. Но выросла цена на куриные яйца 1-й категории. В супермаркетах показатель поднялся с 359 тенге до 389 за десяток. Это продукт местной птицефабрики. При этом на рынке предлагают подобную продукцию из Костаная в розницу по 350 тенге за десяток.

Замерла цена на помидоры и огурцы. Тепличные овощи в супермаркетах стоят 499 и 345 тенге за кило, соответственно. На рынках помидоры предлагают по 250-600 тенге и огурцы по 250-300 тенге за килограмм.

Остается пока прежней и цена на молочную продукцию. "Молочку" местной компании предлагают в супермаркетах и фирменных киосках производителя: по 299/300 тенге за литровый "финпак" молока 2,5% жирности и по 329/330 тенге за аналогичную упаковку кефира 2,5% жирности.

Говядину в городе на Белом холме реализуют от 2400 тенге за килограмм, свинину от 1200 тенге за кило, баранину – от 2800, конину – от 3800 за килограмм.

Авторы: Оксана Скибан, Оксана Житникова, Светлана Новак, Сергей Павленко, Кира Мороз, Светлана Макарова, Екатерина Гуляева, Лариса Штоппель, Таисия Колевид, Ирина Адылканова, Максут Ибрашев, Александр Сергеев.