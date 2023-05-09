Хочу все знать: историю в открытках представили семейчанам

В Семее открылась оригинальная выставка. Сотрудники музея готовились к ней тщательно и собрали множество интересных экспонатов по истории не только родного края.

Изучив все материалы выставки в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского "НЕ МЕЛОЧИ – география, природа и искусство в открытках и значках", можно пополнить свой багаж знаний, словно окончил сразу два курса университета. На выставке представлено около 120 наборов открыток по самым разным темам, связанным с географией, природой и искусством.

Практически каждая представленная открытка или значок могут поведать удивительную историю.

Фото Zakon.kz

"Если быть до конца точными, совсем не поздравительные открытки с днем рождения или Новым годом стали первыми настоящими почтовыми открытками. Да, такие уже были, но ни одна из напечатанных картинок не могла считаться почтовой открыткой", – пояснила и.о. заведующей научно-экспозиционным отделом Литературно-мемориального музея им. Достоевского Алла Белякина.

На выставке можно полюбоваться на виды Семипалатинска и современного Семея.

Фото Zakon.kz

"Даже знатоки были уверены, что существует не более 3-4 наборов открыток с видами нашего города. Мы же, готовясь к выставке, собрали уже 9 наборов", – отметила Алла Белякина.

Живопись на картоне

Помимо этого, на выставке экспонируются открытки с репродукциями шедевров живописи, а также обширная коллекция значков.

Фото Zakon.kz

Интересна история возникновения таких видов открыток. Дело было в России перед началом первой мировой войны. Фотограф по имени Кнебель обратился к известному коллекционеру Третьякову с просьбой бесплатно сфотографировать шедевры мировой живописи, собранные им, чтобы создать тематические открытки.

Идея оказалась весьма востребованной: до сих пор все музеи мира издают огромными тиражами открытки с репродукциями шедевров изобразительного искусства, и это помогает нам знакомиться с экспозициями самых прославленных музеев, побывать в которых удается далеко не каждому.

Фото Zakon.kz

Кстати, один из наборов открыток – "Спасенные шедевры Дрезденской галереи" – рассказывает зрителю и вовсе детективную историю со счастливым концом.

Цветы, подарки космонавтам и прочее

Знакомство с тематическими открытками может дать повод для новых познаний в самых разнообразных направлениях. Например, знали ли вы, что у каждого цветка есть собственный биоритм, и еще садовники Древнего Рима, используя это свойство цветов, высаживали их таким образом, чтобы на клумбе получались цветочные часы?

Фото Zakon.kz

Зная точный час раскрытия бутонов того или иного цветка, можно было определить время суток, просто взглянув на ближайшую клумбу.

Уникальные значки

Не менее интересны коллекции значков, которые можно посмотреть на выставке. Только в одной стране мира удалось наладить производство значков из ситалла, уникального материала с повышенной термостойкостью и твердостью.

Фото Zakon.kz

И хотя патент на изготовление таких значков у СССР купили Япония, Италия, Франция и США, из-за дороговизны производства их так и не стали выпускать ни в одной другой стране мира.

"Такие небольшие предметы, как открытка или значок, на самом деле совсем не мелочи. Вроде бы на каждой открытке размещен минимум информации, но при этом они сделали для просвещения и расширения кругозора не меньше, чем учебники и энциклопедии, и до сих пор остаются интересными и актуальными", – пояснила Алла Белякина.

Фото Zakon.kz

В целом, на выставке представлено около 700 открыток и более 200 значков.