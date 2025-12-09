Городские легенды: учитель из Семея делится вековыми историями заброшек и подземелий

Необычное хобби Николая Тимохина – заглядывать по ту сторону заборов и закрытых дверей. Заброшки, бомбоубежища и подземелья Семея – главные экспонаты в "коллекции" урбаниста. Какие белые пятна в истории родного края открывает такое увлечение, выяснил корреспондент Zakon.kz.

За несколько лет он обнаружил в заброшках партии противогазов, исследовательского оборудования и даже стоянку секретного самолета. Это интересно и увлекательно, – говорит о своем хобби учитель русского языка и литературы из семейской школы №12 Николай Тимохин.

Фото: из личного архива Николая Тимохина

Все началось 4 года назад с посещения знаменитого здания Женской гимназии и зооветинститута 1910 года постройки, чьи вековые стены из красного кирпича хранят множество городских легенд. Полуразрушенный памятник архитектуры, погруженный в забвение после пожара 1986 года, всегда манил к себе местных диггеров и любителей руинированной истории. Диггерство (от англ. digger – копатель), – это исследование бомбоубежищ и других подземных объектов.

Фото: Светлана Артюшина

Николай Тимохин снял о здании института большой репортаж и поделился роликом на своем канале и в социальных сетях. Видео собрало просмотры. Большой интерес проявили переселенцы, ностальгирующие по родному городу из других стран.

"В открытые двери не стучатся, говорят философы. Я захожу в те заброшки, которые не ограничивают вход и съемку предупреждающими табличками. Когда я снимаю, то стараюсь рассказать максимум того, что мне известно о месте. Все увиденное в режиме реального времени комментирую во время съемок. Обычно хожу со своими знакомыми, или такими же увлеченными блогерами. Мы не рушим, не ломаем и ничего не выносим", – рассказал Николай Тимохин.

Следующим объектом стал речной вокзал. Вернее, его стены. По мнению Николая Тимохина, нынешнее состояние заброшенных строений не мешает делиться их эстетикой "покинутости".

Фото: Светлана Артюшина

Старинные кирпичи еще хранят на себе клейма – печати далеких времен, есть на перегородках и заборах и более современные автографы: постарались стрит-арт художники. Да и местная молодежь не отказывает себе в удовольствии оставить память о пребывании при помощи баллончиков с краской.

Под ногами лежат стройматериалы, бумага, посуда и другие свидетельства быта прежних обитателей. Но самое интересное, что Николай находит на заброшках – это легенды и истории зданий. А еще впечатление от того, как выглядит застывшее время.

Фото: Светлана Артюшина

Во время исследования остатков здания речного вокзала он выяснил, что под ним есть бомбоубежище, которое много лет назад засыпали. Эта информация взбудоражила интерес и в будущем привела учителя в десятки промышленных подземелий, которые открыли ему свои тайны.

"Под многими значимыми объектами Семея, будь то дом культуры, большой магазин, больница, школа, было бомбоубежище. Многие сохранились и сейчас. Причем некоторые из них открыты к доступу. Причина в близости ядерного полигона и, следовательно, в необходимости защитить население от последствий. Мы зашли в несколько таких бомбоубежищ, которые были открыты. В разных количествах там лежат атрибуты гражданской обороны, в основном противогазы", – поделился впечатлениями Николай Тимохин.

Фото: Светлана Артюшина

В личном топе самых впечатляющих подземелий Николая Тимохина лидирует "погреб" в сосновом бору. Размером он с типовую школу, стены уходят вверх на две высоты спортивного зала. Он находится недалеко от Семея на территории лесничества. Армейское прошлое в зенитно-ракетных войсках подсказывает диггеру, что в бункере хранили военную технику.

Близость к ядерному полигону привела к созданию в Семее и его окрестностях системы военно-испытательных площадок.

Еще одна подобная примечательная локация, которая оставила незабываемое впечатление своими масштабами, – это военный аэродром. Он расположен близ разрушенного военного городка Чаган, где базировалась военная авиация. В ученых кругах городок называли Семипалатинск-4.

Здесь сохранилась впечатляющая взлетно-посадочная полоса толщиной 1 метр и длиной около 4 км. Урбанист уверен, что на этой базе испытывали самолет "ТУ-95 ЛАЛ", который был создан в 50-х годах XX-го века в единственном экземпляре для тестирования атомного авиационного двигателя. Фактически воздушная атомная лаборатория.

Фото: из личного архива Николая Тимохина

"Нашли целый военный комплекс в районе Чагана. На этой полосе, вероятно, взлетал и приземлялся тяжелый военный атомный бомбардировщик "ТУ-95 ЛАЛ". Самолет был рассчитан на девять летчиков. Они сидели за свинцовой стеной, которая защищала их от ядерного излучения от двигателя. Это была уникальная разработка. Но при этом и большая опасность. Фактически ядерная бомба в воздухе. Из-за возможной аварии атомного самолета, способной вызвать заражение больших пространств, а также нехватки финансирования испытания двигателя прекратили. Но военная база осталась", – пролил свет на еще один примечательный факт о Семее Николай Тимохин.

В открытых источниках говорится, что испытание атомного двигателя было рассчитано на 20 лет в рамках программы создания и развития тяжелых боевых самолетов с ядерными силовыми установками. По факту эксперимент продлился одно лето – с мая по август 1961 года. На летающей лаборатории было выполнено 34 полета. А экспериментальная база, о которой рассказал Николай Тимохин, называлась Половинка.

За заборами, разбитыми окнами, ограждениями порой скрываются неожиданные факты, характеризующие локацию или целый город. Коренные жители нередко выступают в роли гидов.

Главные источники информации Николая – не архивные документы или летописи исследователей, а разговоры с таксистами и служивыми земляками.

Фото: Светлана Артюшина

Так, настоящим открытием для Николая Тимохина стала длительная прогулка на остров Бейбитшилик между двумя берегами Семея, в сопровождении местного жителя. Известно, что здесь торговали еще в XVIII веке, но из-за сильных паводков Меновая слобода сменила свое местоположение и переехала на правый берег Семея.

"Я знал, что в 70 годах прошлого века там была воинская часть. А до нее – колония строгого режима. Рядом дома, как у офицерского состава в армии. Жившие там люди охраняли и обслуживали колонию. Там до сих пор сохранилось бывшее здание морга. Также мы узнали, что на острове был лимонадный цех", – рассказал наш собеседник.

За 4 года своего увлечения Николай побывал в заброшенном детском лагере, в котором когда-то работал вожатым, на метизном заводе, который сейчас превращают в гостиницу, на фабрике по обработке шерсти, в аквапарке.

Есть в Семее и так называемый "необитаемый остров", омываемый водами Иртыша. Любитель заброшек планирует посетить его летом. Добраться туда можно только на лодке. Легенда гласит, что под островом есть бункер, и Николай планирует ее проверить.