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В Иране казнили двух мужчин за богохульство

В Иране казнили двух мужчин за богохульство Фото: pixabay
Двух иранцев приговорили и повесили за богохульство. Казнь была осуществлена за преступления, включая богохульство, оскорбление религии, пророка и других святынь, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Reuters, со ссылкой на иранский судебный сайт Mizan, "мужчины управляли десятками онлайн-антирелигиозных платформ, посвященных ненависти к исламу, пропаганде атеизма и оскорблениям святынь".

По данным издания Газета.ru, в феврале 2023 года сотни мусульман ворвались в полицейский участок в восточной пакистанской провинции Пенджаб, вытащили из камеры подозреваемого в богохульстве мужчину, вывели его на улицу и линчевали.

Согласно пакистанскому законодательству обвинения в богохульстве караются смертной казнью.

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