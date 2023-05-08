В Иране казнили двух мужчин за богохульство

Двух иранцев приговорили и повесили за богохульство. Казнь была осуществлена за преступления, включая богохульство, оскорбление религии, пророка и других святынь, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Reuters, со ссылкой на иранский судебный сайт Mizan, "мужчины управляли десятками онлайн-антирелигиозных платформ, посвященных ненависти к исламу, пропаганде атеизма и оскорблениям святынь".

По данным издания Газета.ru, в феврале 2023 года сотни мусульман ворвались в полицейский участок в восточной пакистанской провинции Пенджаб, вытащили из камеры подозреваемого в богохульстве мужчину, вывели его на улицу и линчевали.