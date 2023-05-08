В Восточном Казахстане поздравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла

И.о акима области Алмасхан Сматлаев посетил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Восточном Казахстане. От лица всех жителей региона он выразил благодарность за их подвиг и отвагу.

Михаил Яковлевич Головатюк, который сейчас проживает в Усть-Каменогорске, был призван в армию в 1944 году, он участвовал в боях против Японии в составе 579–го стрелкового полка автоматчиком. После демобилизации в 1951 какое-то время прожил у отца в Омской области, после чего уехал в Усть-Каменогорск, где 30 лет отработал плавильщиком на свинцово-цинковом заводе (ныне "Казцинк"). Михаил Яковлевич имеет орден Отечественной войны II степени, Орден Славы им. Ленина, медаль "За победу над Японией", памятная "30 лет советской армии и военно-морского флота", много юбилейных наград.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Труженики тыла Бокай Сейлгазин и его жена Светлана живут в областном центре. Оба прошли непростой трудовой путь, и в самое сложное время стали настоящими защитниками родины в тылу. Бокай родился в 1930 году в колхозе Кызыл-Аскер Уланского района в многодетной семье. В годы войны и после нее работал там же, а в 1950 году окончил курсы в строительном училище, получил профессию каменщика. С 1950 по 1952 годы работал в "Алтайсвинецстрой" в городе Лениногорске, затем его перевели в "Заводстрой". В 1959 году переехал в Усть-Каменогорск, где принимал участие в строительстве стадиона "Восток" и школы №7. Его жена Светлана во время войны тоже работала в колхозе: убирала колосья в снопы, помогала матери вязать рукавицы, носки, кисеты для фронтовиков. Оба супруга имеют статус "труженики тыла", воспитывают внуков и правнуков.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Павел Еремеевич Стрехо родился 23 февраля 1926 года в село Рождественка Маркакольского района. В ноябре 1943 был призван в армию в п. Аягоз в школу младших командиров. В 1944 году переброшен на третий Белорусский фронт младшим сержантом пехоты. Осенью 1944 г. получил ранение в ногу. К концу 1944 г. на третьем Белорусском фронте служил до освобождения Кенигсберга в 1945 году. После войны работал в селе Буран старшим машинистом-трактористом на станции, сварщиком, механиком в "Казсельхозводоснобжение". Сейчас живет в селе Веселовка Глубоковского района. Павел Еремеевич имеет следующие боевые награды: Орден "Славы 3-степени", Орден Отечественной войны 1-й степени, Медаль "За отвагу", "За Победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Японией", "Медаль Жукова", все юбилейные медали.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Алмасхан Сматлаев во время посещения вручил ветеранам и труженикам тыла подарки и подчеркнул, что мы должны сделать все возможное, чтобы память об их подвигах во имя мира сохранялась и передавалась потомкам. Все ветераны ВКО к 9 мая получили по 1,5 миллиона тенге, награжденные труженики тыла по 100 тысяч, не награжденные по 50 тысяч тенге.