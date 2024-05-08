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В области Абай ветеранов войны и тружеников тыла поздравили с Днем Победы

поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:39 Фото: пресс-служба акимата области Абай
В преддверии 79-й годовщины Дня Победы глава области Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чтобы выразить благодарность за их неоценимый вклад в Победу и служение Родине после войны, сообщает Zakon.kz.

Первым в ряду почетных гостей, которых приветствовали с глубоким вниманием и уважением, стал Александр Атавин. Он – водитель, перевозивший тяжелые минометы на Западном фронте, входя в состав 58-й дивизии.

поздравление ветеранов ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:39

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Следующим героем, олицетворяющим дух настоящего поколения, стала 95-летняя Екатерина Краснянская. Ее юный возраст не помешал начать службу санитаркой в военном госпитале, где она с неослабным мужеством помогала на Волховском и Ленинградском фронтах.

"День Победы для нас – особенный праздник. Память о подвигах наших предков является наследием, которое мы должны беречь и передавать будущим поколениям. И мы должны уделять внимание нашим ветеранам не только в преддверии праздника, но и на протяжении всего года. Это не только уважение к прошлому, но и обязательство перед будущим", – сказал аким.
поздравление ветеранов ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:39

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Таким же вниманием были отмечены ветеран, удостоенный звания "Халық Қаһарманы", Абдыгали Каймолдин, который принимал участие в освобождении Харькова, служил на различных фронтах под командованием маршала А. М. Василевского. А также Иван Шевцов, участвовавший в сражениях в Польше и Чехословакии.

поздравление ветеранов ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:39

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Ветераны выразили благодарность руководству области за поздравления и пожелали всем казахстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья.

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