Шавкат Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства. Об этом он заявил на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвященной итогам референдума, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как отмечено в публикации Gazeta.uz, он объяснил, почему "отказывается" от оставшихся 3,5 лет своего срока.

"Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс. Во-вторых, обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи. В-третьих, наш народ ждет от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах. В-четвертых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития. мы ставим перед собой еще более высокие цели". Шавкат Мирзиёев

По его словам, "в текущей ситуации это будет самым верным и справедливым решением".

В заключении он выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.

В марте 2023 года сообщалось, что в Узбекистане срок полномочий президента предложили увеличить до 7 лет.

Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года. В октябре 2021 года Мирзиёев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.