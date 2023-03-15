В Узбекистане срок полномочий президента предложили увеличить до 7 лет

В проекте Конституции в новой редакции, одобренной парламентом, срок полномочий президента предложено увеличить с 5 до 7 лет. После обновления Конституции президент и ряд других должностных лиц смогут вновь избираться на эти же должности, сообщает Zakon.kz.

В предлагаемом проекте количество статей Основного закона увеличили со 128 в действующей Конституции до 155. В документе сохранили предложение об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, которое содержалось в первой версии проекта, сообщает Gazeta.uz.

В проекте закона также сохранили норму о том, что одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд.

Согласно документу, положения конституционного закона, изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу закона.

К этим должностным лицам относятся президент, а также спикер законодательной палаты, председатель Сената, председатели кенгашей народных депутатов областей, районов и городов, хокимы, председатель и заместитель председателя Верховного суда, председатель и заместитель председателя Высшего судейского совета, председатель Центральной избирательной комиссии и генеральный прокурор.

При этом действующие судьи Конституционного суда, в отношении которых вводятся новые условия избрания и срок полномочий, продолжат осуществлять свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности судей Конституционного суда замещаются в порядке, установленном Конституцией в новой редакции.

Конституция в новой редакции должна вступить в силу со дня официального опубликования итогов референдума, который назначен на 30 апреля.