Штормовое предупреждение по регионам Казахстана на 9 мая

Синоптики "Казгидромет" поделились штормовым предупреждение по Казахстану на 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 мая

На западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут дожди с грозами. Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе, западе – пыльная буря, днем на западе РК - град.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 9 мая

Ожидается сильный дождь на севере Атырауской области в течение дня. На западе, севере и востоке области возможны грозы. Пыльная буря ожидается в течение дня на востоке и юге области. В большей части области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В городе Атырау также ожидается пыльная буря днем, с порывами ветра до 15-18 м/с.

На севере и западе Акмолинской области ожидается гроза. В этих районах области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Грозы ожидаются также в городе Кокшетау ночью и утром.

Днем на юге и северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. В этих районах области ветер может достигать 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с.

На западе, северо-западе и востоке Костанайской области ожидается гроза, которая днем может сопровождаться градом. Ветер на западе и востоке области будет иметь порывы силой 15-20 м/с. Ночью на севере области возможны заморозки на поверхности почвы в размере 2 градусов. В центральной части области сохраняется высокая опасность возникновения пожаров.

Ожидается гроза на юге и востоке Западно-Казахстанской области. Ветер будет иметь порывы силой 15-20 м/с на большей части области, а в городе Уральск - порывы до 18 м/с.

На востоке Кызылординской области и в Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ожидается ветер с порывами силой 15-20 м/с на западе, севере и юге Северо-Казахстанской области. В городе Петропавловск днем также ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с.

С 21:00 8 мая до 21:00 9 мая по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21:00 8 мая до 21:00 9 мая по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.