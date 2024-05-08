В каких регионах Казахстана на День Победы объявлено штормовое предупреждение

В 12 областях Казахстана на 9 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается временами гроза. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.



На юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северо-западный, западный днем порывы 18 м/с.



Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.



Днем в Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области град. Ветер юго-восточный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.



Ночью на севере, в центре, днем на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.



В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью в горах, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области 23-28 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, в каких районах возможна засуха в мае.