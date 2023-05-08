В результате авиаударов убит главный сирийский наркобарон

В результате авиаударов над югом Сирии погиб один из самых известных наркоторговцев страны, сообщает Zakon.kz.

Это редкое нападение произошло через несколько дней после того, как Иордания предупредила, что применит силу внутри Сирии, чтобы пресечь незаконный оборот наркотиков на свою территорию, а оттуда — в богатые нефтью страны Персидского залива, пишет ABC News.

По оценкам западных правительств, наркотрафик принес президенту Башару Асаду, его сирийским соратникам и союзникам миллиарды долларов дохода. Дамаск отверг обвинения.

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, первый удар был нанесен по дому в сирийской деревне Шуаб в провинции Свейда недалеко от границы с Иорданией, в результате чего погибли Мерхи Рамтан, его жена и шестеро детей.

