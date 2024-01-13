Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в Ираке и Сирии
Турция часто наносит удары по объектам в Сирии и Ираке, которые, по ее мнению, связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной курдской сепаратистской группировкой, которая ведет повстанческое движение против Турции с 1980-х годов, пишет ABC News.
Министерство обороны сообщило, что самолеты нанесли удары по целям в Метине, Хакурке, Гаре и Кандиле на севере Ирака, но не уточнило районы Сирии. В заявлении говорится, что истребители разрушили пещеры, бункеры, убежища и нефтяные объекты, "чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности… и обеспечить безопасность наших границ". В заявлении добавлено, что многие боевики были нейтрализованы в результате ударов.
В пятницу вечером злоумышленники попытались проникнуть на военную базу в полуавтономном курдском регионе северного Ирака, в результате чего погибли пять солдат. Еще четверо скончались позже от тяжелых травм. Министерство обороны Турции сообщило, что также были убиты 15 боевиков.
Немедленных комментариев со стороны РПК, правительства Багдада или администрации курдского региона не последовало.
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