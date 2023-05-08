Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам

Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания, передает Акорда.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех метров с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".





Фото: akorda.kz





В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.





Фото: akorda.kz





8-9 мая глава государства совершает рабочий визит в Россию. Также он посетит деревню Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

17-19 мая президент Казахстана посетит Китай.



