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Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам

Мемориал в России Фото: akorda.kz
Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания, передает Акорда.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех метров с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".


Посетил Токаев

Фото: akorda.kz


В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.


Мемориал во Ржеве

Фото: akorda.kz


8-9 мая глава государства совершает рабочий визит в Россию. Также он посетит деревню Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

17-19 мая президент Казахстана посетит Китай.


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