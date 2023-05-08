В полиции Лондона рассказали, сколько человек было задержано во время коронации

В Лондоне во время коронации Чарльза III задержали не менее 64 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте полиции Лондона.

"В рамках действий полиции в центральном Лондоне во время коронации были осуществлены 64 задержания в субботу, 6 мая, за разные нарушения, в том числе нарушение общественного порядка и сговор с целью нарушения порядка", – пояснили представители правоохранительных органов.

Многие из задержанных после профилактических бесед были отпущены под залог, но четверых будут судить и уже назначены даты судебных заседаний.



В день коронации сотни одетых в желтое демонстрантов собрались в день коронации в толпе, выстроившейся вдоль маршрута церемониального шествия в центре Лондона, чтобы выделиться среди тех, кто был одет в красное, белое и синее. Протестующие против монархии держали плакаты с надписью "Не мой король".

Ранее на коронации Чарльза III заметили фигуру в виде "смерти с косой". На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Коронация британского короля Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы, состоялась в субботу, 6 мая. На церемонию были приглашены свыше двух тысяч гостей, в том числе представители 203 стран и территорий и 100 глав государств.

Церемония длилась около двух часов.

