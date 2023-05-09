Австралийка, потерявшись в густом лесу, выжила благодаря вину и леденцам
Женщина отправилась в воскресенье в короткую однодневную поездку, пробираясь через густые заросли кустарника в городе Брайт, штат Виктория, и пропала без вести, пишет news.com.au.
Женщина была найдена после того, как пропала на пять дней в зарослях кустарника в штате Виктория, Австралия, не имея при себе, по ее словам, ничего, кроме "пары закусок" и "здравого смысла".
"Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось и я уже собиралась сдаться", - призналась Лилиан.
Она настолько потеряла надежду на то, что ее найдут живой, что написала письмо своей семье, в котором прощалась со своей семьей и сказала, что любит их.
Непьющая Лилиан имела с собой бутылку вина, которую купила своей матери в подарок. Это была единственная жидкость, которая помогла ей выжить, поскольку в короткое путешествие она не взяла даже воды. Из "пищи" женщина имела только леденцы.
Семья сообщила о ее исчезновении после того, как женщина не позвонила по телефону, хотя всегда делала это каждый день.
Путешественница была найдена примерно в 60 км от ближайшего города. Из-за проблем со здоровьем она не могла далеко ходить, поэтому оставалась в машине.
Она почувствовала "чрезвычайное облегчение", когда появилась полиция, женщину сразу доставили в больницу, чтобы ей оказали помощь медики.