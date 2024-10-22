Американская пенсионерка выжила в суровых лесных условиях благодаря собаке

72-летняя американка Памела Хельмштедтер была найдена с тяжелой формой переохлаждения, а ее муж – мертвым через четыре дня после того, как они заблудились в лесу в штате Мэн, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, мужчина из Мэна погиб, а его жену спасли через несколько дней после того, как они заблудились в лесу.

Прогулка пары обернулась трагедией, когда они съехали с одной из троп, и Джон Хельмштедтер упал и не смог подняться. Так как у пенсионеров не было мобильных телефонов, они не могли позвать на помощь.

Фото: Департамент внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн

Памела Хельмштедтер пошла за помощью, но заблудилась и не смогла вернуться домой.

Спустя четыре дня женщину нашли живой, но с гипотермией. Ее спасла собака, которая согревала Памелу в мороз.

Ранее сообщалось, что бездомные собаки заполонили Косшы и пугают местных жителей.

