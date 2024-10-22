Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Американская пенсионерка выжила в суровых лесных условиях благодаря собаке

Американская пенсионерка выжила в суровых лесных условиях благодаря собаке , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 06:40 Фото: pixabay
72-летняя американка Памела Хельмштедтер была найдена с тяжелой формой переохлаждения, а ее муж – мертвым через четыре дня после того, как они заблудились в лесу в штате Мэн, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, мужчина из Мэна погиб, а его жену спасли через несколько дней после того, как они заблудились в лесу.

Прогулка пары обернулась трагедией, когда они съехали с одной из троп, и Джон Хельмштедтер упал и не смог подняться. Так как у пенсионеров не было мобильных телефонов, они не могли позвать на помощь.

Американская пенсионерка выжила в суровых лесных условиях благодаря собаке , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 06:40

Фото: Департамент внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн

Памела Хельмштедтер пошла за помощью, но заблудилась и не смогла вернуться домой.

Спустя четыре дня женщину нашли живой, но с гипотермией. Ее спасла собака, которая согревала Памелу в мороз.

Ранее сообщалось, что бездомные собаки заполонили Косшы и пугают местных жителей.

Читайте также

В США участились случаи заражения опасными бактериями после урагана Хелен
В США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями
Японские работники массово обращаются в агентства по увольнению, чтобы им помогли уволиться
Японские работники массово обращаются за услугами в агентства по увольнению
В аэропорту Новой Зеландии запретили провожающим обниматься боле трех минут
В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут
Аксинья Титова
США 2024 год Собаки Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: