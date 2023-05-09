Лионель Месси назван лучшим спортсменом года
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Церемония вручения премии состоялась 8 мая.
В 2022 году Месси в впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. В борьбе за награду 35-летний футболист обошел своего одноклубника французского форварда Килиана Мбаппе, двукратного чемпиона "Формулы-1" нидерландца Макса Ферстаппена, мирового рекордсмена в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса, испанского теннисиста Рафаэля Надаля и американского баскетболиста "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри.
Лучшей спортсменкой 2022 года признана ямайская бегунья, трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В прошлом году она в десятый раз стала чемпионкой мира, одержав победу на дистанции 100 метров.
В номинации "Прорыв года" победил испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся второй ракеткой мира, который в 2022 году выиграл Открытый чемпионат США.
Ранее Месси досрочно вернули к тренировкам в составе "Пари Сен-Жермен".