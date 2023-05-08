Месси досрочно вернулся к тренировкам в составе "Пари Сен-Жермен"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вернулся в расположение команды спустя пять дней, несмотря на то, что ранее он был отстранен от тренировок и игр на две недели, сообщает Zakon.kz.

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Информация о возвращении игрока в состав приводится в Twitter-аккаунте клуба.

"Месси снова на тренировке в понедельник утром", - говорится в подписи к фото.

Ранее французский клуб отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения.



Затем Месси в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором принес извинения за свой поступок, аргументировав его тем, что исполнял контрактные обязательства, согласно которым он является амбассадором туризма Саудовской Аравии. Аргентинец заявил, что думал, что прошлый понедельник будет выходным, а поездку отложить он уже не мог.

В итоге Месси пропустил только матч против "Труа", который парижане выиграли в воскресенье на выезде со счетом 3:1.