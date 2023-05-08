Месси досрочно вернулся к тренировкам в составе "Пари Сен-Жермен"
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Информация о возвращении игрока в состав приводится в Twitter-аккаунте клуба.
"Месси снова на тренировке в понедельник утром", - говорится в подписи к фото.
Ранее французский клуб отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения.
Затем Месси в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором принес извинения за свой поступок, аргументировав его тем, что исполнял контрактные обязательства, согласно которым он является амбассадором туризма Саудовской Аравии. Аргентинец заявил, что думал, что прошлый понедельник будет выходным, а поездку отложить он уже не мог.
В итоге Месси пропустил только матч против "Труа", который парижане выиграли в воскресенье на выезде со счетом 3:1.
Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. В составе команды аргентинец стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.