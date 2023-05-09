Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В пяти городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В пяти городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 9 мая во вторник благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, кроме Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщали ранее в регионах объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, дождей и гроз.

Читайте также

Специалист предупреждает об углеводном похмелье при частом употреблении сладкого

Аким Алматы Ерболат Досаев: Великая Победа – это Ваша заслуга

Названы главные "душнилы" среди знаков зодиака

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Магнитные бури: специалисты называли даты ближайших вспышек на Солнце
Магнитные бури: специалисты назвали даты ближайших вспышек на Солнце
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления