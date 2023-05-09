В пяти городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
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Синоптики сообщили, что 9 мая во вторник благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, кроме Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Как сообщали ранее в регионах объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, дождей и гроз.
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