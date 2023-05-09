В пяти городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 9 мая во вторник благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, кроме Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz.

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