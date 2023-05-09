Космонавты поздравили россиян с 9 Мая с МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на МКС, поздравили страну с 9 Мая - Днем Великой Победы, сообщает Zakon.kz

В своем видеообращении космонавты подчеркнули необходимость хранить память об участниках Великой Отечественной войны.



"С праздником, друзья! С Днём Победы!" космонавты

По их словам это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье.

"В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", - отметили Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.





Как сообщали ранее, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин находятся на МКС с конца сентября 2022 года. Андрей Федяев прибыл на станцию 2 марта 2023 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon.

4 мая стало известно, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию после выхода в открытый космос, который длился более семи часов. Все прошло успешно, не было никаких сложных ситуаций, российские космонавты сумели справиться со всеми трудностями.