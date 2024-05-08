С Днем Победы россиян поздравили космонавты с МКС
Фото: pixabay
Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы, сообщает Zakon.kz.
Поздравления космонавтов были опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
"Сегодня мы вспоминаем наших героев - тех, кто 79 лет назад ценой своей жизни остановил врага и принес победу. Давайте сохранять и преумножать память о неоценимом подвиге соотечественников, передавать ее молодому поколению. Ведь "человек бессмертен пока жива память о нем". С праздником!", - отметили космонавты.
В апреле российские космонавты поздравили всех любителей космоса и причастных к отрасли с Днем космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля.
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