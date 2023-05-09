Как пройдет Парад Победы в Москве в этом году

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется в 10 утра по местному времени и будет включать проход техники и военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств. На празднование уже прибыли лидеры стран СНГ, в том числе наш президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz

По информации amoskva.com торжественные построения войск, проход участников парада и техники состоится на Красной площади. Попасть на нее можно только по специальным пригласительным билетам. Свободное передвижения на улицах вблизи Красной площади было ограничено еще с конца апреля.

В главном Параде Победы примет участие около 10 тысяч военнослужащих разных родов войск и соединений, 125 единиц военной техники. На Параде Победы ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Прямую трансляцию будут вести все основные федеральные каналы.



Ряд памятных и торжественных мероприятий в Москве пройдет 9 мая в парке "Сказка" (комплекс Крылатское) и в парке "Зарядье". Вход туда будет бесплатным. Вечером 9 мая москвичи и гости столицы увидят праздничный салют. Официальное решение об отмене воздушной части парада в Москве пока не принималось.

По информации "Фонтанка.ru" зарубежные гости во время парада Победы на Красной площади будут на трибуне вместе с Владимиром Путиным. Далее планируется церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. После чего должен состояться неформальный завтрак.

Праздничный салют в честь Дня Победы начнется в Москве в 22:00 и продлится 10 минут. Запускать его будут одновременно во всех округах города.

По информации Ura.ru по традиции Парад Победы пройдет в ряде российских городов. Однако в некоторых регионах решили не проводить по соображениям безопасности. От проведения парада отказались: Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород, Также торжественных мероприятий не будет в Крыму, в Севастополе, Калужской, Белгородской и Брянской областях.

По информации "Газета.ru" для участия в Параде Победы в Москву уже прибыли президенты Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, премьер Армении, президент Узбекистана и Таджикистана.

В 2023 году специальные приглашения мировым лидерам на парад не рассылались, поскольку 78-летие Победы не является круглой датой. Тем не менее, некоторые зарубежные политики сами объявили о намерении посетить Москву 9 мая, кого-то Владимир Путин пригласил лично в ходе телефонных переговоров. Отмечается, что Токаев заранее планировал рабочий визит в Россию 8-9 мая, поэтому согласился принять участие и в официальных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Издание приводит интересные факты:

В 2022 году на параде Победы в Москве не было иностранных лидеров. В 2021-м приезжал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В 2020-м парад 9 мая в Москве не проводился из-за пандемии коронавируса, его перенесли на 24 июня. Тогда в столицу приезжали лидеры Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Сербии. Приглашения три года назад рассылались также лидерам Франции, Японии, Азербайджана, Армении, Туркмении, Хорватии, Чехии — однако их лидеры отказались наносить визит.

Традиция приглашать на Парад Победы в Москву мировых лидеров появилась на 50-ю годовщину знакового события в 1995 году. Одним из самых "богатых" на лидеров разных стран годов был 2005-й: тогда в российскую столицу в числе прочих приехали первые лица Австралии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, США, Украины, Южной Кореи. В общей сложности 18 лет назад Москву посетили президенты и премьеры 38 государств.

Как сообщали ранее, программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.



Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.