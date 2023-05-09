ЧМ-2023 по боксу: кто будет представлять Казахстан в девятый день соревнований

На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте 9 мая отстаивать честь Казахстана будут пять спортсменов, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz в дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с представителем Израиля Мирославом Капулером-Ищенко — это восьмой бой на ринге А, а Нурбек Оралбай (80 кг) встретится с турком Кааном Айкутсуном — одиннадцатый бой на ринге Б. В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, на ринге А выступят три казахстанских боксера.

В первой паре Махмуд Сабырхан (54 кг) померится силами с Сачином Сивачем, в седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) проведет бой с еще одним представителем Индии - Акашем Сангваном, а в двенадцатой паре Нурканат Райыс (75 кг) встретится с бразильским боксером Вандерлеем Перейрой.

Как сообщали ранее, 8 мая на чемпионате мира по боксу в Ташкенте выступили три казахстанца. Двое из них – Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан – одержали в поединках победу. Заканчивал вечер Сагындык Тогамбай (до 86 килограммов), который не смог переиграть узбекистанца Шохжахона Абдуллаева, уступив ему нокдауном.

Таким образом, сборная Казахстана после восьмого дня мирового первенства в Ташкенте потеряла еще одного своего боксера. Кроме Сагындыка Тогамбая, запаковали чемоданы Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.