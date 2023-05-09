Алексей Чуркин и Карина Горичева завоевали медали ЧА-2023 по тяжелой атлетике

Казахстанские штангисты Алексей Чуркин и Карина Горичева стали призерами азиатского первенства, который в эти дни проходит на помосте города Чинджу (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

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Член сборной Казахстана в весовой категории 73 кг Алексей Чуркин завоевал третье место по итогам двоеборья (340 кг). Казахстанец начал рывок со 146 кг и финишировал с результатом 154 кг. В толчке он сумел поднять 186 кг, но с попыткой на 191 кг не повезло. Если бы он поднял этот вес, то стал бы чемпионом Азии. А так Алексей поднялся на третью ступень пьедестала почета данных соревнований. Казахстанец позже признал свои допущенные ошибки, из-за чего упустил "золото" Азии.

Еще одна представитель сборной Казахстана, Карина Горичева, приедет домой с серебряной медалью Чемпионата Азии-2023. В категории до 64 килограммов наша штангистка стала второй в рывке и пятой в толчке, что позволило ей в сумме двоеборья набрать 192 кг (91+101).

Таким образом, в копилке казахстанской дружины три награды. Ранее "бронзой" в первый день азиатского первенства отличился Арли Чонтей.