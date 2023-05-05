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Арли Чонтей стал бронзовым призером Чемпионата Азии-2023 по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика Бронза ЧА-2023 Фото: Instagram/drs_kz
На стартовавшем в городе Чинджу (Южная Корея) континентальном первенстве по тяжелой атлетике бронзовую медаль завоевал казахстанец Арли Чонтей. Он выступал в весовой категории до 55 килограмм, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский штангист занял третье место на Чемпионате Азии-2023, пропустив вперед себя двух представителей Китая. В первой дисциплине тяжелой атлетики – рывке – Арли не имел себе равных, подняв штангу весом 117 кг. Далее в толчке его опередили трое конкурентов, и он занял 4-е место (141 кг).

За счет хороших показателей в рывке в итоге Арли сумел подняться на 3-е место пьедестала почета с суммой 258 кг. 

Арли Чонтей осенью прошлого года завоевал серебряную медаль на Чемпионате Азии в столице Бахрейна Манаме (116+144=260 кг). А в Ташкенте в 2020 году стал чемпионом.

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Куандык Шынасилов
Южная Корея
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