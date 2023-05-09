Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Indiana university
9 мая в 07:47 по алматинскому времени Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 680 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения распологался в 680 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
- Энергетический класс землетрясения 11.0.
- Магнитуда MPV 5.1.
- Глубина 120 км.
Как отметил дежурный оператор Центральной сейсмической обсерватории Алматы, сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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