Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Фото: Indiana university

9 мая в 07:47 по алматинскому времени Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 680 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения распологался в 680 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.1.

Глубина 120 км. Как отметил дежурный оператор Центральной сейсмической обсерватории Алматы, сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет. Рано утром 16 апреля казахстанские сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков. Читайте также С Днем Победы казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев В Казахстане отмечают День Победы

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