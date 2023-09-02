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Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в 250 км от Алматы

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в 250 км от Алматы Фото: Zakon.kz
Второго сентября в 07 час. 06 мин. сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение в 253 км на юго-восток от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен на границе Китая и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения: 10.8, магнитуда: MPV 4.7, координаты эпицентра: 41.40° с.ш. 78.78° в.д. Глубина: 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее сообщалось, что 6 августа текущего года в 20:29 было зарегистрировано землетрясение в Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Толчки ощущались в ущелье Алма-Арасан 2 балла.

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