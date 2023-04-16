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Еще одно землетрясение зафиксировали алматинские сейсмологи

Еще одно землетрясение зарегистрировали алматинские сейсмологи Фото: Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположился в 43 км от Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 апреля 2023 года 08:55 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 43 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

  • Энергетический класс землетрясения 9.2.
  • Магнитуда MPV 3.8.
  • Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости не было.

16 апреля в 7:40 сейсмологи зафиксировали землетрясение в 325 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.

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