Еще одно землетрясение зафиксировали алматинские сейсмологи
Фото: Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположился в 43 км от Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 апреля 2023 года 08:55 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 43 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения 9.2.
- Магнитуда MPV 3.8.
- Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости не было.
16 апреля в 7:40 сейсмологи зафиксировали землетрясение в 325 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.
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