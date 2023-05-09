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В Алматы стартует льготное жилищное кредитование для молодежи

В Алматы стартует льготное жилищное кредитование для молодежи Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прием заявок и документов в рамках программы льготного кредитования "Алматы Жастары" пройдет с 15 по 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Условия льготного кредитования

  • Максимальная сумма займа – до 18 млн. тенге;
  • Процентная ставка – 5%;
  • Первоначальный взнос – 10%;
  • Подтверждение платежеспособности

Приобрести можно первичное или вторичное жилье, либо введенное в эксплуатацию или строящееся жилье (долевое участие, при наличии гарантии).

Планируется, что программа охватит не менее 1100 человек.

Требования для заемщика

Обязательно гражданство Республики Казахстан. Возраст участника до 35 лет (включительно).

Если вы семейная пара, допускается только один из супругов.

Отсутствие у претендента и членов его семьи жилья на праве собственности, а также фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории страны, в том числе общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную собственность других членов семьи или арендного жилья с правом выкупа полученного по линии государственных программ.

За исключением:

  • доли в недвижимости, полученной участником программы или членами семьи до совершеннолетия;
  • арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи (при наличии заявления об отказе от предоставленного жилья).

Стаж официальной работы участника в городе Алматы не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений.

Допускаются работники сферы: здравоохранение, образование, культура, спорт, ВУЗы и НИИ, журналисты, социальная сфера, правоохранительные органы и коммунальные службы.

Если вы самозанятый в сферы культуры, на ваше ИП, зарегистрированное в Алматы, отчисления должны поступать не сроком более года.

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