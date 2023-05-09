Премьер возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

Премьер-министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке "Акжайык".

Маншук Маметова посмертно удостоена звания Героя Советского Союза за участие в бою под Невелем в октябре 1943 года.

Легендарная пулеметчица в студенческие годы совмещала учебу в Медицинском институте и работу в секретариате Совнаркома КазССР. В августе 1942 года Маншук Маметова ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Получила звание старшего сержанта, была командиром пулеметного расчета.

Также глава правительства поздравил казахстанцев с Днем Победы и подчеркнул важность понимания молодежи, через какие испытания прошли их предки.

По словам Алихана Смаилова, День Победы – это особенный и дорогой для казахстанцев праздник.

"Несмотря на то, что этот день все дальше и дальше уходит в глубину лет, мы не забываем, какое историческое значение сыграла для нас победа в той разрушительной войне. Сегодня, к сожалению, осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за их подвиги в те трагические годы. Поэтому нужно говорить ветеранам теплые слова, заботиться о них не только в праздники. Важно, чтобы наша молодежь понимала, через какие испытания прошли их предки. А государство будет принимать все необходимое, чтобы поддержать наших ветеранов", – подчеркнул в своем поздравлении глава правительства Казахстана.

Он подчеркнул, что у каждого времени – свои уроки, но пусть ни одно поколение больше не узнает скорби и утрат.

"Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Желаю дальнейшего процветания нашей республике, мира и согласия в каждой семье!" – заключил премьер-министр Казахстана.

Рано утром 9 мая народ поздравил с Днем Победы президент страны Касым-Жомарт Токаев.