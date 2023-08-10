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Смаилов возложил цветы к памятнику Абая в Актобе

возложение цветов к памятнику Абая Фото: прес-служба премьер-министра
Премьер-министр Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 августа 2023 года рассказали в пресс-службе премьер-министра.

В мероприятии также приняли участие ветераны и представители интеллигенции Актюбинской области.

возложение цветов к памятнику Абая

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

10 августа в республике отмечается 178-летие великого мыслителя. День Абая был внесен в перечень праздничных дат в 2020 году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ранее Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем Абая. Президент отметил, что великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации.

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Тамила Языкова
Кунанбаев Абай Смаилов Алихан Актобе Актюбинская область
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