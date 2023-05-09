Со слезами на глазах: в Алматы отмечают День Победы

В Алматы празднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжественные мероприятия по традиции прошли в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. На них побывал корреспондент Zakon.kz.

Цветы к Мемориалу Славы после минуты молчания в память о погибших воинах-казахстанцах возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели, аким города Алматы Ерболат Досаев и жители города.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В парке имени 28 гвардейцев- панфиловцев также прошла выставка военной техники: для жителей и гостей города организована полевая кухня, состоялся праздничный концерт, в ходе которого казахстанские артисты исполнили фронтовые песни и песни послевоенных лет.

Стоит отметить, что в парке особенно много было молодежи.

Фото: Zakon.kz

"Мой прадед дошел до Берлина. В боях на подступах к немецкой столице он потерял ногу. Я очень горжусь им. К сожалению, я не имел чести быть с ним знакомым лично, он умер до моего рождения. Но родители много рассказывали про него. В нашей семье 9 Мая – это большой праздник. Этот день мы обязательно отмечаем, вспоминая прадеда", – поделился Вальмир Стародубцев.

Особой категорией алматинцев, которые пришли почтить память погибших в День Победы и поздравить ветеранов, были военнослужащие запаса и воины интернационалисты.

Фото: Zakon.kz

"Этот день особенный для каждого казахстанца. Нужно помнить и чтить помять всех тех, кто погиб в боях за Родину. Наверное, нет ни одной семьи, не опаленной той войной. К примеру, в моей воевал брат моего деда. Также по бабушкиной линии родственник, воевавший артиллеристом, был убит в Берлине уже спустя неделю после капитуляции", – рассказал капитан запаса Виталий Панов.

Фото: Zakon.kz

Во время праздничного обеда в честь ветеранов государственные служащие поздравили фронтовиков с праздником и выразили им благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и на трудовом фронте. Им пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, в Алматы прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, Р. Кошкарбаева, памятникам А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, мемориалам "Вечная память сынам Отчизны" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Фото: Zakon.kz

Празднование Дня Победы прошло и в сквере имени Ш. Валиханова и на Жибек Жолы Панфилова. В концертах приняли участие артисты "Алматы әуендері", солисты КНАТОБ им. Абая и другие музыкальные коллективы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время в Алматы проживают 56 ветеранов Великой Отечественной войны.