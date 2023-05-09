В Москве прошел парад Победы
Также на праздновании присутствовали лидеры стран СНГ, в том числе наш президент Касым-Жомарт Токаев.
В шествии на Красной площади приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц различного вооружения и техники.
Позже, воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена.
Президент РФ Владимир Путин с иностранными гостями, среди которых Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Никол Пашинян, почтили память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
О том, что Токаев посетит Москву стало известно 8 мая.
Этим же днем президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.
После Токаев возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.