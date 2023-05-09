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В Москве прошел парад Победы

Москва Фото: скриншот видео
9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени в Москве прошел парад Победы, сообщает Zakon.kz.

Также на праздновании присутствовали лидеры стран СНГ, в том числе наш президент Касым-Жомарт Токаев.

В шествии на Красной площади приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц различного вооружения и техники.

Позже, воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена.

Президент РФ Владимир Путин с иностранными гостями, среди которых Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Никол Пашинян, почтили память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

О том, что Токаев посетит Москву стало известно 8 мая. 

Этим же днем президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

После Токаев возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.

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