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События

"Голубые береты" под синим стягом: кто представит Казахстан на Параде 9 мая в Москве

Военный десантно-штурмовых войск, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 11:25 Фото: gov.kz
Казахстанские военные участвуют в репетициях Парада Победы, который состоится в Москве 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Видеонарезкой со стройным маршем казахстанских бойцов поделилось Министерство обороны РК: под синим стягом чеканят шаг по брусчатке Красной площади "голубые береты".

"Казахстанские десантники готовятся к военному параду, посвященному 80-летию Великой Победы. "Крылатая пехота" из 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, которая входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и является воинским соединением постоянной боевой готовности, будет представлять на параде казахстанскую армию", – рассказали в военном ведомстве.

В Казахстане военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится завтра, 7 мая.

Как военная авиация страны тренировалась перед парадом, можно посмотреть здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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