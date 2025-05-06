"Голубые береты" под синим стягом: кто представит Казахстан на Параде 9 мая в Москве

Казахстанские военные участвуют в репетициях Парада Победы, который состоится в Москве 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Видеонарезкой со стройным маршем казахстанских бойцов поделилось Министерство обороны РК: под синим стягом чеканят шаг по брусчатке Красной площади "голубые береты".

"Казахстанские десантники готовятся к военному параду, посвященному 80-летию Великой Победы. "Крылатая пехота" из 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, которая входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и является воинским соединением постоянной боевой готовности, будет представлять на параде казахстанскую армию", – рассказали в военном ведомстве.

В Казахстане военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится завтра, 7 мая.

Как военная авиация страны тренировалась перед парадом, можно посмотреть здесь.