"Голубые береты" под синим стягом: кто представит Казахстан на Параде 9 мая в Москве
Фото: gov.kz
Казахстанские военные участвуют в репетициях Парада Победы, который состоится в Москве 9 мая, сообщает Zakon.kz.
Видеонарезкой со стройным маршем казахстанских бойцов поделилось Министерство обороны РК: под синим стягом чеканят шаг по брусчатке Красной площади "голубые береты".
"Казахстанские десантники готовятся к военному параду, посвященному 80-летию Великой Победы. "Крылатая пехота" из 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, которая входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и является воинским соединением постоянной боевой готовности, будет представлять на параде казахстанскую армию", – рассказали в военном ведомстве.
В Казахстане военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится завтра, 7 мая.
Как военная авиация страны тренировалась перед парадом, можно посмотреть здесь.
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