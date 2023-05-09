Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане военнослужащие Вооруженных сил почтили память павших героев

В церемонии возложения цветов к монументальному комплексу воинам Великой Отечественной войны принял участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков Фото: пресс-служба МО РК
В церемонии возложения цветов к монументальному комплексу воинам Великой Отечественной войны на проспекте Женис принял участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что отдать дань уважения к подвигу воинов-казахстанцев к монументу пришли руководство Министерства обороны, военнослужащие Акмолинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, труженики тыла, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

военнослужащие Акмолинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, труженики тыла, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения Жас сарбаз

Фото: пресс-служба МО РК

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

Фото: пресс-служба МО РК

В завершение церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил всех с Днем

Фото: пресс-служба МО РК

В завершение церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил всех с Днем Победы. Он напомнил, что 9 Мая – день памяти, благодарности и преклонения перед подвигом поколения, отстоявшего мир и защитившего его от фашизма.


Читайте также

Руководство "АрселорМиттал Темиртау" вместе с ветеранами возложили цветы к меморилам в День Великой победы

Аким Астаны поздравил ветеранов с Днем Победы

В Москве прошел парад Победы

Оксана Житникова
Жаксылыков Руслан МО РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Как пройдет Парад Победы в Москве в этом году
Как пройдет парад Победы в Москве в этом году
цветение
Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления