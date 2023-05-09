В Астане военнослужащие Вооруженных сил почтили память павших героев

В церемонии возложения цветов к монументальному комплексу воинам Великой Отечественной войны на проспекте Женис принял участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что отдать дань уважения к подвигу воинов-казахстанцев к монументу пришли руководство Министерства обороны, военнослужащие Акмолинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, труженики тыла, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Фото: пресс-служба МО РК

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

Фото: пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

В завершение церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил всех с Днем Победы. Он напомнил, что 9 Мая – день памяти, благодарности и преклонения перед подвигом поколения, отстоявшего мир и защитившего его от фашизма.



