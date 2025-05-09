В Усть-Каменогорске почтили память героев Великой Отечественной войны

Сегодня, в День Победы, в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу "Победа", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, депутаты, общественные деятели, военнослужащие, представители молодежных организаций и горожане.

Фото: пресс-центр ВКО

Из Восточного Казахстана в предвоенные и военные годы было призвано 182 604 человека. 95 870 из них погибли на полях сражений. Восточноказахстанцы служили во всех родах войск, сражались на всех фронтах, проявляя мужество, стойкость и героизм.

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

"Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мир. Их подвиг – вечный пример самоотверженности и любви к Родине. Мы благодарим каждого ветерана, каждого труженика тыла за их неоценимый вклад в Победу. Благодаря вам мы живём под мирным небом и воспитываем новое поколение в духе патриотизма", – отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

В завершение церемонии участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Фото: пресс-центр ВКО

Мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжаются по всей области.