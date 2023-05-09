Руководство "АрселорМиттал Темиртау" вместе с ветеранами возложили цветы к мемориалам в День Великой Победы

Ежегодно в День Великой Победы руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возлагают цветы к памятникам и мемориалам.

Вместе с ветеранами отдать дань уважения и благодарности героям к Вечному огню идут руководители цехов, шахт, предприятий поверхности, представители профсоюзов.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

9 мая в г. Темиртау у памятника воинам-темиртаусцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с самого раннего утра начали собираться ветераны, горожане с портретами отцов и дедов, прошедших Великую Отечественную войну, и, конечно же, руководство градообразующей компании "АрселорМиттал Темиртау". Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский обратился к ветеранам и труженикам тыла со словами благодарности за подвиг, который совершал каждый в годы Великой Отечественной войны.

"От всей души поздравляю с праздником Великой Победы! Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм и мужество на полях сражений. Имя каждого останется в наших сердцах! Желаю здоровья, мирного неба и светлого будущего!" – сказал Владимир Яблонский.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Поздравляю жителей Республики Казахстан и жителей города Темиртау с праздником Великой победы! Спасибо нашим предкам за возможность любоваться мирным небом!" – сказал Сергей Голубцов.

Особенные слова прозвучали сегодня от ветерана Великой Отечественной войны Николая Куриленко:

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Дорогие ветераны, труженики тыла, участники войны с Днем победы! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!"

В Караганде к архитектурно-мемориальному ансамблю Боевой славы "Вечный огонь"отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны пришли руководство и представители Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Сегодня, 9 Мая, в Караганде мы возлагаем цветы к мемориалу Вечного огня в память о погибших во время священной Великой Отечественной войны. Вечная память и благодарность героям за мирное и свободное небо над головой!" – сказал исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Невозможно переоценить тот вклад, тот подвиг, который совершили наши отцы, деды, родственники во имя Великой Победы. Мы отдаем дань памяти павшим, дань уважения тем, кто еще с нами. С праздником!" – поздравил директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай.