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Общество

Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 12:28 Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента
Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов в Астане возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

В возложении приняли участие представители парламентских фракций, ветеранских организаций и общественности, собравшиеся у монумента по проспекту Б. Момышулы. Память павших героев почтили минутой молчания.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

Бауыржан Момышулы – казахский писатель, Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны воевал в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова, позже командовал полком, дивизией. За мужество, проявленное в битве под Москвой, в 1942 году его представили к званию Героя Советского Союза, награды был удостоен посмертно в 1990 году.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента

Памятник герою был открыт в Астане в 2008 году. Это подарок от родного региона Бауыржана Момышулы – Жамбылской области – столице.

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Андрей Дюсупов
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