Аким Астаны поздравил ветеранов с Днем Победы
Об этом аким рассказал на своей странице в Instagram.
"Поздравил ветеранов с Днем Победы! Благодаря их мужеству, отваге, несгибаемому духу и героическому подвигу мы имеем возможность жить под мирным небом.
Рзагул Байкешев принимал участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии. После войны трудился экспедитором. В этом году дедушке исполняется 100 лет.
Василия Сердюкова призвали на войну со школьной скамьи. Он участвовал в освобождении Минска, Варшавы, г. Познань и др.
После войны Василий Антонович работал на железнодорожной станции, за годы работы внёс неоценимый вклад в развитие железнодорожной отрасли.
Абдурахману Сафарову в этом месяце исполнится 103 года. Участвовал в освобождении Смоленска, Калуги, Витебска и др. После войны работал в школе учителем физики и математики.
Михаил Кулик после войны работал в Целинтранстрое. Принимал участие в строительстве железной дороги Акмола - Павлодар, аэропорта, Дворца молодежи, первого стадиона, гостиницы Турист и др.
У каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны своя сложная судьба. Наш долг - заботиться и чтить их память. Поздравляю с 78-летием Победы! Желаю ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья и благополучия!" - написал аким столицы.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны