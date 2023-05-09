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Аким Астаны поздравил ветеранов с Днем Победы

Женис Касымбек, ветеран ВОВ Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек навестил ветеранов ВОВ, проживающих в столице, и поздравил их с Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

Об этом аким рассказал на своей странице в Instagram.

"Поздравил ветеранов с Днем Победы! Благодаря их мужеству, отваге, несгибаемому духу и героическому подвигу мы имеем возможность жить под мирным небом.

Рзагул Байкешев принимал участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии. После войны трудился экспедитором. В этом году дедушке исполняется 100 лет.

Василия Сердюкова призвали на войну со школьной скамьи. Он участвовал в освобождении Минска, Варшавы, г. Познань и др.

После войны Василий Антонович работал на железнодорожной станции, за годы работы внёс неоценимый вклад в развитие железнодорожной отрасли.

Абдурахману Сафарову в этом месяце исполнится 103 года. Участвовал в освобождении Смоленска, Калуги, Витебска и др. После войны работал в школе учителем физики и математики.

Михаил Кулик после войны работал в Целинтранстрое. Принимал участие в строительстве железной дороги Акмола - Павлодар, аэропорта, Дворца молодежи, первого стадиона, гостиницы Турист и др.

У каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны своя сложная судьба. Наш долг - заботиться и чтить их память. Поздравляю с 78-летием Победы! Желаю ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья и благополучия!" - написал аким столицы.

Женис Касымбек, ветеран ВОВ

Фото: акимат Астаны

Женис Касымбек, ветеран ВОВ

Фото: акимат Астаны

Женис Касымбек, ветеран ВОВ

Фото: акимат Астаны

Женис Касымбек, ветеран ВОВ

Фото: акимат Астаны

ветеран ВОВ

Фото: акимат Астаны

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