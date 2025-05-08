Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы

Сегодня, 8 мая 2025 года, аким области Абай Берик Уали поздравил ветеранов войны, проживающих в Семее с 80-летием Великой Победы.

Глава региона впервые посетил дом 104-летнего ветерана войны, "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдина. Абдыгали Каймолдин был призван на фронт в 1941 году.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Участвовал в Сталинградской битве. Воевал на Первом Украинском, Первом Белорусском, Третьем Балтийском фронтах. Участвовал в освобождении Харькова.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В 2023 году Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны ему присвоено звание "Халық қаһарманы", награжден знаком отличия – Золотой Звездой и орденом "Отан".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

99-летний ветеран войны Иван Шевцов участвовал в боях за освобождение Польши и Чехословакии. Награжден орденами "Великой Отечественной войны" II степени, орденом "Красной Звезды".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Аким области поздравил двух ветеранов с праздником и зачитал поздравления президента. Вручил юбилейную медаль, сертификат на 5 миллионов тенге и специальную премию от акимата области.

"От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Это почитаемый праздник, ставший символом мужества и героизма нашего народа. Как вы сами знаете, Глава государства всегда с особым уважением относится к ветеранам войны. Ваша безусловная любовь к Родине и самоотверженные подвиги всегда будут служить примером для поколений. Для нас большая радость и большая честь, что вы благополучно живете рядом с нами. Мы всегда гордимся вами", – сказал глава региона.

Особо следует отметить, что во дворе дома ветеранов войны военный оркестр воинской части 5511 Национальной гвардии исполнил мелодии военных лет.

В настоящее время в области Абай три ветерана войны, около 1700 тружеников тыла.