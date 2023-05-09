Помнить о павших, заботиться о живых: в ВКО ветераны принимают поздравления

Ветераны Великой Отечественной войны Восточно-Казахстанской области принимают поздравления в праздник Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

9 мая – особый день для всей страны, для тех, кто помнит войну, для тех, кто о ней знает по рассказам родных и близких, по рассказам ветеранов. Бесценны воспоминания тех, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал после жесточайших битв города и села. В Восточном Казахстане проживает 17 ветеранов Великой Отечественной войны, их имена и судьбы – отражение большой истории.

78-ую Годовщину Победы в Усть-Каменогорске встречает Александра Тихоновна Саратовцева. Она родилась 12 октября 1925 года в селе Николаевка Иссинского района Пензенской области.

Александра Тихоновна ушла на фронт в 19 лет. Работала в строительной бригаде, возводила мосты. И всегда рядом с огневой линией. На хрупкие девичьи плечи легла почти мужская нагрузка. Выдерживали далеко не все. Мост через Днепр строили полгода, долго и тяжело, работали и днем, и ночью. Молодая девчонка испытала все тяготы войны. А долгожданный день Победы Александра Саратовцева встретила в городе Новы-Сонч в Польше. После вернулась в родное село. Воспитала двух дочерей.

В 1953 году переехала к брату отца в Актобе. Работала в детском саду, затем комендантом в училище города.

В конце 2019 года переехала к дочери в Усть-Каменогорск.

Евгений Федорович Волощенко родился 9 сентября 1926 года в селе Привольное, Сылонянского района, Днепропетровской области. Учился в этом же селе. В 1941 году закончил 8-й класс средней школы №75 города Днепропетровск.

С начала Великой Отечественной войны до августа 1944 года находился на оккупированной территории. Был призван в Красную армию 9 сентября 1944 года. В ноябре 1944 года попал на фронт и воевал в Латвии в 8-ой Гвардейской дивизии имени Генерала Панфилова. 9 мая 1945 года встретил на фронте в Эстонии.

В 1949 году поступил в военное училище связи в городе Ленинград. Закончив училище в 1950 году, служил в Германии г. Стендаль в оккупационных войсках. В 1954 году переведен на службу в город Загорск в Московской области. Служил в г.Павлограде Днепропетровской области. В 1971 году был демобилизован. Прослужил 26 лет. Звание подполковник.

Работал в связи г. Верхний Днепропетровск и в снабжении бумагоделательного завода до 1984 года.

В 1988 году приехал в Усть-Каменогорск.

Имеет награды: медали "За отвагу", "За боевые заслуги", Ветеран Вооруженных сил СССР от 05.05.77. Медаль Маршала Советского Союза Жукова Г.К. от 16.01.97, ХХХ лет Совета Армии и Флота от 10.07.48. ҚР Қарулы күштеріне 20 жыл №170 от 20.04.12, юбилейные. Супруга ветерана Немцова Людмила Николаевна, 1942 г.р., пенсионер.

В 27 августе 1925 г. в п. Зеленый Восточно-Казахстанской области родился Гавриил Васильевич Одинцов

Окончил среднюю школу Шемонаихе. В 1942 г. был призван в армию, направлен в 15-ю артиллерийскую Харьковскую специальную школу, после окончания – на 4-й Украинский фронт. Участвовал во всех знаменитых сражениях войны, боях в Польше, Германии, Чехословакии, борьбе против Украинских националистов.

После войны заочно окончил педагогический институт, в с. Октябрьском работал директором школы. После окончания института закончил аспирантуру и получил звания доцента.

Работал секретарем в органах МВД. Последние 25 лет работал доцентом Усть-Каменогорском педагогическом институте (сейчас ВКГУ).

В 2000 году ему присвоили армейское звание полковника. Пошел на пенсию в 2001 г. из ВКГТУ.

Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медали.

Фато: пресс-служба

Курмат Рахимович Рахимов родился 17 июня 1924 года в ауле Кызылтас Восточно-Казахстанской области.

До войны учился в Курчумской средней школе, работал в шахте на руднике "Ленинск". 2 августа 1942 года призван в общевойсковые части. Принимал участие в освобождении Литовской, Белорусской республик, во взятии города Кенигсберга в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. День Победы встретил в городе Кенигсберге.

После войны окончил военное училище в городе Каменец-Подольске, служил на границах Туркмения-Иран, Казахско-Китайской, Советско-Японской, в пограничных частях.

После демобилизации приехал в город Усть-Каменогорск в 1955 году, служил заместителем начальника областного УВД.

В 1981 году ушел на пенсию.

Воспитал 2 дочерей, имеет 1 внука.

За боевые заслуги награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За отвагу" и другими юбилейными наградами.