101-й день рождения отмечает в Алматы ветеран войны Василий Зинченко

В Алматы принимает поздравления ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко, который отмечает 101-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

Долгожителя поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Турксибского района, курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, а также представители Совета ветеранов Вооруженных Сил Республики Казахстан. Ветерану вручили поздравительный адрес от министра оборона Руслана Жаксылыкова.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Поздравления фронтовику звучали под аккомпанемент оркестра войсковой части 5571 Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Гости выразили глубокое уважение к героическому пути Василия Зинченко, поблагодарив за неоценимый вклад в Великую Победу и мирное небо над головой. Юбиляр с искренней теплотой принимал добрые слова, делился воспоминаниями о фронтовых годах и тяжелых испытаниях военного времени.

Василий Иванович Зинченко родился 29 марта 1924 года в селе Заливное Хабаровского района Алтайского края. В 1939 году его семья переехала в Казахстан, где начался его путь служения Родине.

В годы Великой Отечественной войны Зинченко призвали в ряды Красной Армии и зачислили в школу разведчиков, где он прошел специальную подготовку. Зинченко был в составе Ленинградского и 2-ого Украинского фронтов, а позже – Белорусского. Он принимал участие в ключевых сражениях, таких как оборона Сталинграда, освобождение Польши и Украины, а также штурм Берлина.

Одним из ярких моментов его боевого пути стало конвоирование в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Под командованием Василия Зинченко его отделение участвовало в Сталинградской битве, где он лично встретился с немецким военачальником.

Победу над нацистской Германией Василий Иванович встретил в столице Германии.

После войны Зинченко вернулся в Алматы, где много лет трудился на местном молочном комбинате. Вместе с супругой вырастил троих сыновей и дочь. Сейчас у них семь внуков, тринадцать правнуков и два праправнука.