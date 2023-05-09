Известного ювелира обвинили в организации ограбления собственного магазина на 2,8 млн долларов

Известный сиднейский ювелир обвинен в организации вооруженного ограбления своего ювелирного магазина. По информации полиции штата Новый Южный Уэльс, преступление является тщательно продуманной попыткой обмануть страховую компанию на сумму более 2,8 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Владелец Germani Jewellery – Мишель Элиас Германи, который создал множество украшений для таких людей, как Диана, бывшая принцесса Уэльская, актриса Элизабет Тейлор, и членов королевской семьи Саудовской Аравии. Ювелир арестован в понедельник, 8 мая, пишет The Guardian.

Германи – основатель и исполнительный директор ювелирного бренда, который прославился в 1988 году. Тогда он выступил спонсором австралийского телешоу "Распродажа века".

По материалам полиции, 65-летний ювелир заявил правоохранителям, что в январе ему и его сотруднику угрожали двое мужчин, выдававших себя за покупателей в его магазине в здании Queen Victoria Building в Сиднее. Один из мужчин якобы угрожал сотруднику ножом, а другой требовал доступ к сейфу ювелира.

Согласно имеющейся информации полиции, пара дескать связала руки и ноги Германи и сотрудника кабельными стяжками, а после сбежала из магазина с большой партией дорогих украшений. В прошлом месяце полиция арестовала двух человек, 37-летнего Шанеля Тофеоно и 57-летнего Мунира Хелоу по подозрению в ограблении, и они признали, что ограбление было мошенничеством.

8 мая Германи предстал перед судом, во время которого сторона обвинения заявила, что он был причастен к "планированию и координации ограбления и попытке обмануть страховую компанию".

"Ювелиру предъявлено обвинение в грабеже с отягчающими обстоятельствами и лишении человека свободы, попытке нечестным путем получить финансовую выгоду путем обмана, публикации ложных или вводящих в заблуждение материалов для получения имущества, а также участии в преступной группе и содействии преступной деятельности", – отмечается в сообщении.

Мишель Элиас Германи не подавал ходатайство об освобождении под залог. В четверг ему было назначено снова явиться в суд.

В случае признания вины ему грозит длительный тюремный срок.

