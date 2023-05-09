Известного ювелира обвинили в организации ограбления собственного магазина на 2,8 млн долларов
Владелец Germani Jewellery – Мишель Элиас Германи, который создал множество украшений для таких людей, как Диана, бывшая принцесса Уэльская, актриса Элизабет Тейлор, и членов королевской семьи Саудовской Аравии. Ювелир арестован в понедельник, 8 мая, пишет The Guardian.
Германи – основатель и исполнительный директор ювелирного бренда, который прославился в 1988 году. Тогда он выступил спонсором австралийского телешоу "Распродажа века".
По материалам полиции, 65-летний ювелир заявил правоохранителям, что в январе ему и его сотруднику угрожали двое мужчин, выдававших себя за покупателей в его магазине в здании Queen Victoria Building в Сиднее. Один из мужчин якобы угрожал сотруднику ножом, а другой требовал доступ к сейфу ювелира.
Согласно имеющейся информации полиции, пара дескать связала руки и ноги Германи и сотрудника кабельными стяжками, а после сбежала из магазина с большой партией дорогих украшений. В прошлом месяце полиция арестовала двух человек, 37-летнего Шанеля Тофеоно и 57-летнего Мунира Хелоу по подозрению в ограблении, и они признали, что ограбление было мошенничеством.
8 мая Германи предстал перед судом, во время которого сторона обвинения заявила, что он был причастен к "планированию и координации ограбления и попытке обмануть страховую компанию".
"Ювелиру предъявлено обвинение в грабеже с отягчающими обстоятельствами и лишении человека свободы, попытке нечестным путем получить финансовую выгоду путем обмана, публикации ложных или вводящих в заблуждение материалов для получения имущества, а также участии в преступной группе и содействии преступной деятельности", – отмечается в сообщении.
Мишель Элиас Германи не подавал ходатайство об освобождении под залог. В четверг ему было назначено снова явиться в суд.
В случае признания вины ему грозит длительный тюремный срок.