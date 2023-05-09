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В Алматы Совет генералов почтил память воинов-казахстанцев

День победы Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В парке Первого президента на Аллее, открытой в честь участников Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие организовало республиканское общественное объединение "Совет генералов", сообщает Zakon.kz.

Почтить память воинов-казахстанцев, погибших в сражениях и ушедших в мирное время, поблагодарить здравствующих фронтовиков в парк пришли военнослужащие Алматинского гарнизона, представители местных исполнительных органов, курсанты Военно-технической школы, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

На концерте в сопровождении военного оркестра прозвучали песни и мелодии военных лет. Юным артистам, выступившим на нем, организаторы подарили книгу "Пике в бессмертие", посвященную прославленному летчику дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову.

В ходе мероприятия представители Алматинской военно-технической школы Министерства обороны развернули полевую кухню. Желающие подкрепиться с удовольствием отведали традиционную солдатскую кашу.

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