Как в ВКО празднуют День Победы

Как и во многих странах СНГ, в Казахстане празднуют День Победы в Великой Отечественной Войне. Так, в Восточно-Казахстанской области основные мероприятия проходят в административном центре, сообщает Zakon.kz.

В Усть-Каменогорске массовые мероприятия проходят на мемориале Славы. С утра состоялось возложение цветов. Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев поздравил всех жителей с праздником.

"От всего сердца поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы! В этот день мы отдаём дань бесконечного признания ветеранам и труженикам тыла, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Всенародный героизм навеки останется в памяти потомков, как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, воплощения вековых традиций ратной и трудовой доблести. Благодаря нашим ветеранам и труженикам тыла сегодня мы живем под мирным небом, строим сильное государство и с уверенностью смотрим в будущее", – сказал Сматлаев.





Фото: пресс-центр ВКО

Также он отметил, что более 180 тыс. восточноказахстанцев были призваны на фронт, 83 тыс. не вернулись с полей сражения. 109 наших земляков – удостоены высочайшего звания Героя Советского Союза, 24 стали полными Кавалерами орденов Славы. 9 тыс. восточноказахстанцев – награждены медалью "За доблестный труд".

Фото: пресс-центр ВКО

"Наш долг – помнить о них, бережно хранить и свято чтить память героев. Чувствовать сопричастность к великой истории страны, нашему прошлому, настоящему и будущему. Пусть, как и прежде не прерывается связь поколений нашей большой и прекрасной Родины – Республики Казахстан. Пусть мир и согласие царят на нашей земле!" – добавил первый заместитель акима ВКО.

Фото: пресс-центр ВКО

Кроме того, вечером жителей и гостей областного центра в 18:00 ждет концерт, в 21:00 – акция "Зажги свечу" и в 22:00 – традиционный фейерверк.

Фото: пресс-центр ВКО

В ходе мероприятия почетный гражданин ВКО, заслуженный учитель РК, ветеран труда Ленста Аубакирова поздравила всех жителей региона с Днем Победы и пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

"Низкий поклон нашим ветеранам за героические подвиги, за сохранение мира, за наше будущее. Хочу сказать вам сердечное спасибо и пожелать крепкого здоровья!", – сказала жительница Усть-Каменогорска Бахыт Хабибуллина.

Отметим, сегодня во всех уголках Восточного Казахстана состоялось возложение венков и цветов, прошли праздничные концерты, акции и челленджи.