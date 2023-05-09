Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил ветеранов ВОВ региона. Он с утра возложил цветы к мемориалу Славы, расположенному в городе Конаеве, почтив память героев минутой молчания, сообщает Zakon.kz.

Затем Марат Султангазиев обратился к собравшимся на площади жителям города с поздравительной речью.



"Победа над фашистской Германией состоялась благодаря единству народа, массовому героизму на полях сражений и неустанному труду в тылу. Мы никогда не забудем подвиг старшего поколения, грудью заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. Сегодня в День Победы мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Сейчас мы живем в экономически успешном, независимом и многонациональном Казахстане, в мире и согласии с ближними и дальними странами. Государством, исполнительной властью области проводится большая работа по поддержке ветеранов войны и тружеников тыла", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы продолжились праздничным концертом творческих объединений. В свою очередь Марат Султангазиев посетил старожила города Конаева – ветерана ВОВ Оксану Бетебаеву. Фронтовик Оксана Демидовна была медсестрой на Полтавском фронте. За годы войны дважды получала ранения. Несмотря на это, продолжала нести службу, за что была награждена орденом ВОВ ll степени. Аким области поздравил Оксану Демидовну с праздником и пожелал ей крепкого здоровья. В свою очередь, она также выразила благодарность за внимание и пожелала мирного неба над головой.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Поздравление от акима услышал и житель поселка Алга Енбекшиказахского района, ветеран ВОВ Солтанбай Жарыкбасов. Аксакал, несмотря на свой преклонный возраст, полон энергии и сил. Секретом долголетия являются любовь и забота родственников, делится Солтанбай ата.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Когда пришел фашист, все отправились на фронт. В том числе мой отец и двое моих братьев. Мое время пришло в 1943 году. Тогда я был призван в ряды Армии и отправился в снайперское училище в Ташкент. Затем в апреле нас эшелоном отправили на Забайкальский фронт. Нам противостояли японские милитаристы. Много чего было, что хотелось бы, чтобы наши потомки не видели. Вернулся я в родные края лишь в 1950 году", – отметил фронтовик.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Марат Султангазиев поздравил ветерана с Днем Победы и выразил благодарность от имени всех жителей области.

"Ваша удивительная судьба и ваша стойкость – пример для всех нас. Сегодня для нас особенный день и огромное удовольствие лично Вас поздравить со знаменательной датой", – подытожил аким области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Отметим, что в Алматинской области осталось 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому из них было выплачено по 1,5 млн тенге в честь Дня Победы.