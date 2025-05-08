Марат Султангазиев поздравил ветеранов с наступающим 80-летием Победы

В преддверии знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – аким Алматинской области Марат Султангазиев лично посетил ветеранов войны Тәңірбергена Толғанбаева и Федора Емельяновича Ковалева.

В теплой и торжественной обстановке глава региона поздравил героев с наступающим праздником, вручил юбилейные медали, а также ключи от новых комфортабельных квартир в Конаеве.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Необходимо отметить, что всем ветеранам Великой Отечественной войны по области были выделены денежные сертификаты на сумму 5 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Марат Султангазиев выразил глубокую признательность за мужество и героизм, проявленные в годы войны, отметив, что подвиг ветеранов навсегда останется в памяти народа. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества – один из важнейших приоритетов государственной политики.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Мы обязаны помнить о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Ваш вклад в Победу бесценен, и мы всегда будем чтить ваше имя", – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Ветераны поблагодарили руководство региона за внимание, заботу и оказываемую поддержку, отметив, что подобные встречи становятся символом уважения к поколению победителей.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Празднование 80-летия Победы станет одним из важнейших событий года, объединяющим всех казахстанцев вокруг памяти о героическом прошлом и веры в светлое будущее.