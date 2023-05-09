В ряде домов Алматы ограничили подачу воды

Фото: pixabay

В связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 9 мая временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

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