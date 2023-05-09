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В ряде домов Алматы ограничили подачу воды

ограничения Фото: pixabay
В связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 9 мая временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

Ограничения коснутся следующих адресов: мкр. Юбилейный, мкр. Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис", ул. Керей Жанибек хандар, ул. Ондасынова, ул. Ладушкина, ул. Оспанова, ул. Кыз Жибек, ул. Жанибекова, ул. Найманбаева, пр. Достык, ул. Чайкиной.

"Возможно снижение давления воды на сетях по улицам Хаджимукана, Байжанова, Луганского, пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, мкр. Кок Тобе, мкр. Самал-1, 3, мкр. Горный гигант. ГКП "Алматы Су" приносит извинения за доставленные неудобства", – сообщили в пресс-службе акимата города.

Ранее сообщалось о том, что в Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды.

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