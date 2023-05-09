Архивные фотографии с ветеранами ВОВ опубликовала Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева опубликовала редкие архивные фотографии с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Примадонна сидит за столом в кругу ветеранов. Снимки она опубликовала как черно-белые, так и цветные.

"Где же вы теперь, друзья-однополчане?" – подписала пост в Instagram артистка.

Отметим, что слова взяты из песни композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем Победы и отметил, что наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах.

